MUNDO
MUNDO

Trump dá ultimato ao Irã e promete vingar militares dos EUA mortos

dPresidente americano previu quatro semanas de operação e ameaçou Guarda Revolucionária

Isabela Cardoso

Por Isabela Cardoso

01/03/2026 - 19:46 h

Veja o ultimato de Trump para os militares do Irã
Veja o ultimato de Trump para os militares do Irã

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, endureceu o discurso neste domingo, 1º, ao enviar uma mensagem direta à Guarda Revolucionária e à polícia do Irã. Em seu segundo pronunciamento desde o início dos ataques coordenados com Israel, o republicano ofereceu duas opções aos militares iranianos: "imunidade total" para quem depuser as armas ou a "morte certa" para os que resistirem.

"Não será bonito", alertou Trump, reforçando que a operação militar é uma das mais complexas e avassaladoras da história. O objetivo central, segundo a Casa Branca, é neutralizar o regime que possui mísseis de longo alcance e armas nucleares, protegendo assim a segurança global.

Vingança pelos militares americanos mortos

Trump confirmou a morte de três militares norte-americanos nos combates e garantiu que as baixas serão "vingadas". Embora tenha admitido que novas mortes podem ocorrer antes do fim da ofensiva, o presidente afirmou que os EUA desferirão o golpe mais devastador contra os grupos que classificou como terroristas.

Leia Também:

Ex-presidente do Irã morre em ataques dos EUA e Israel
EUA confirmam morte de três soldados em operação contra o Irã
Irã passa a ter comando provisório após morte de líder supremo

"Sejam corajosos, sejam ousados e recuperem o seu país. A América está com vocês", convocou Trump, em apelo direto à população iraniana para que aproveite o momento e mude o cenário político local.

Duração da operação e diálogo travado

Questionado sobre o tempo necessário para concluir a missão, Trump estimou ao jornal Daily Mail que a operação deve durar cerca de quatro semanas. A declaração ajusta falas anteriores, nas quais ele chegou a sugerir que o conflito poderia ser resolvido em apenas três dias.

Quanto à possibilidade de negociações diplomáticas, o presidente foi taxativo: embora afirme que os iranianos queiram dialogar agora, ele acredita que o momento para a conversa já passou. "Isso deveria ter ocorrido na última semana", concluiu.

Tags:

Geopolítica Guerra internacional

x