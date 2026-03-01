LÍDER INTERINO
Irã passa a ter comando provisório após morte de líder supremo
Líder morreu durante um bombardeio coordenado entre EUA e Israel
Por Edvaldo Sales
Um dia após a morte do líder supremo Ali Khamenei, o aiatolá Alireza Arafi foi eleito o líder supremo interino do Irã neste domingo, 1, segundo agências estatais iranianas.
Arafi ficará à frente do país e foi eleito o chefe do Conselho interino de liderança iraniano, com a tarefa de comandar o processo de escolha de um novo líder supremo.
“O Conselho de Discernimento do Interesse do Estado elegeu o aiatolá Alireza Arafi como membro do conselho interino de liderança”, afirmou o porta-voz do conselho, Mohsen Dehnavi, em uma publicação na rede X.
O conselho interino, que também incluirá o presidente e o chefe do Judiciário, conduzirá o país até que a Assembleia dos Peritos “eleja um líder permanente o mais rápido possível”.
A escolha por Arafi para ser líder supremo interino aconteceu aconteceu horas após um grupo com três autoridades de alto escalão terem sido nomeadas para liderar interinamente o Irã. O grupo incluía o presidente Masoud Pezeshkian, o Chefe do Judiciário, Gholamhossein Mohseni-Ejei, e um dos juristas do Conselho dos Guardiões.
Morte de Ali Khamenei
A morte de Khamenei aconteceu durante um bombardeio coordenado entre EUA e Israel contra o complexo presidencial onde ele estava na madrugada de sábado, 28, no horário de Brasília. Sua morte foi confirmada pelo Irã apenas horas depois, já no final da noite.
Como o Irã é liderado
O Irã inaugurou um regime teocrático — onde o poder político é exercido por líderes religiosos ou baseado em dogmas de alguma religião — depois que os aiatolás derrubaram a monarquia do Xá Reza Palévi em 1979.
Depois disso, o mais alto cargo do país se tornou o do Líder Supremo, que concentra os poderes político e religioso. Apenas 2 pessoas ocuparam essa função até o momento: o aiatolá Khomeíni até 1989, e desde então, Ali Khamenei.
O país tem um presidente, mas o aiatolá é a maior liderança do país. O cargo é determinado por clérigos islâmicos, que são encarregados de selecionar, supervisionar e, se necessário, derrubar o líder.
É função do Líder Supremo:
- definir a política externa;
- supervisionar o Parlamento;
- nomear o comandante da Guarda Revolucionária; e
- indica os principais representantes do Judiciário.
O que faz o presidente do Irã
Basicamente, o presidente do Irã responde pelas políticas econômicas e outras questões internas.
Ele é escolhido em eleições diretas, mas todos os candidatos precisam ser aprovados pelo Líder Supremo.
