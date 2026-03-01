Ex-presidente do Irã morre em ataques dos EUA e Israel

Ataques ao Irã aconteceram no sábado, 28 - Foto: AFP

Os ataques conjuntos realizados pelos EUA e por Israel contra o Irã resultaram na morte do ex-presidente Mahmoud Ahmadinejad no sábado, 28. A informação foi confirmada neste domingo, 1, pela mídia estatal iraniana.

Ahmadinejad ganhou projeção internacional como líder linha-dura e foi presidente do Irã após a polêmica reeleição, em 2009. O resultado daquele pleito foi contestado por opositores, que alegaram fraude eleitoral.

Milhões de pessoas foram às ruas em protestos durante as disputas. No entanto, o governo rejeitou a convocação de novas eleições, reforçou a censura e intensificou a repressão aos manifestantes. O episódio terminou com dezenas de mortes e milhares de prisões, conforme registros de organizações e relatos da época.

Ataque ao Irã

A ofensiva militar lançada pelos Estados Unidos e Israel no Irã teve como alvos centros de comando e figuras-chave da estrutura de poder do país, incluindo o aiatolá Ali Khamenei, líder supremo desde 1989, cuja morte foi confirmada pelas autoridades.

A campanha começou com intensos ataques aéreos sobre Teerã e outras regiões visando desestabilizar a liderança política e militar de Teerã, e, segundo relatos, também atingiu instalações estratégicas ligadas às forças armadas.

Líder supremo interino

Foi confirmada neste domingo, 1, a nomeação do aiatolá Alireza Arafi como membro jurista desse colegiado, que exercerá as funções máximas do Estado até a eleição do próximo líder supremo.

Os ataques de Estados Unidos e Israel contra o Irã ocorreram em meio à escalada de tensões regionais e a acusações de que Teerã apoia grupos e operações consideradas ameaças à segurança israelense e ocidental.

A ofensiva teria como objetivo atingir estruturas militares e de comando estratégicas, além de enfraquecer a influência iraniana no Oriente Médio e pressionar a liderança do país em um momento de transição e instabilidade política interna.