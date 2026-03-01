Menu
POLÍTICA

STF libera terapia elétrica craniana para ex-presidente Bolsonaro

Tratamento visa melhorar sono, ansiedade, depressão e crises de soluço

Luan Julião

Por Luan Julião

01/03/2026 - 10:32 h

Ex-presidente Jair Bolsonaro (PL)
Ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) -

O ex-presidente Jair Bolsonaro recebeu autorização do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), para realizar sessões de estimulação elétrica craniana (CES). O procedimento, que não envolve medicamentos, visa melhorar sintomas como ansiedade, depressão, crises de soluço e distúrbios do sono.

De acordo com a decisão judicial, o médico Ricardo Caiado poderá acessar o 19º Batalhão de Polícia Militar, conhecido como Papudinha, nas segundas, quartas e sextas-feiras, às 19h, para aplicar o tratamento. Moraes também permitiu que o profissional leve o aparelho necessário para o procedimento, incluindo os clipes auriculares bilaterais, desde que devidamente vistoriados pelo batalhão.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

O que é o CES

O CES consiste na aplicação de correntes elétricas de baixa intensidade no cérebro, realizadas por meio de eletrodos posicionados nos lóbulos das orelhas, enquanto o paciente permanece em repouso consciente. Cada sessão dura aproximadamente 50 minutos a 1 hora.

Segundo o médico responsável, Ricardo Caiado, o tratamento funciona como uma abordagem complementar e não medicamentosa, com respaldo internacional, indicada para pessoas que apresentam disfunções do eixo emocional autonômico, como ansiedade, estresse, insônia e sintomas funcionais relacionados.

Ansiedade e Depressão Estimulação Elétrica Craniana Jair Bolsonaro saúde mental supremo tribunal federal Tratamento Não Medicamentoso

