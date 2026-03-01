Farol da Barra será palco de ato contra governo Lula em Salvador

Ato foi convocado para 9h - Foto: Divulgação

Em Salvador, o Farol da Barra será o ponto de encontro, às 9h deste domingo, 1º, para o protesto intitulado “Acorda, Brasil”. A mobilização, ligada a setores da oposição ao governo federal, convoca a população a criticar a gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e a atuação de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF).

Autoridades próximas ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) reforçaram a convocação nas redes sociais. Entre eles, o deputado federal Capitão Alden (PL) e o deputado estadual Leandro de Jesus (PL), que usaram o Instagram para chamar a população:

“Neste domingo é mais um passo que daremos para resgatar o Brasil. 2923 é um ano em que vamos decidir sobre os caminhos que o Brasil continuará tomando. Vimos criminosos voltarem voltarem à cena do crime e o Brasil está envolvido em corrupção [...] escândalos que envolvem o governo Lula e ministros do STF, aqueles que são os algozes, que colocaram inocentes na cadeia e que mantêm sequestrado e em cárcere o nosso presidente Jair Bolsonaro”, afirmou Leandro.

O protesto em Salvador é parte de uma série de atos em várias cidades do país, convocados originalmente pelo deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG). “Temos um Brasil para salvar”, declarou Ferreira, reforçando o chamado nacional.

Reações dos aliados de Bolsonaro

Para o deputado federal Capitão Alden (PL-BA), vice-líder da oposição na Câmara, a esquerda mantém a estratégia de criar “cortinas de fumaça” para desviar a atenção de denúncias envolvendo o presidente e aliados.

“O Brasil vive um momento decisivo. Milhões estão cansados de perseguição política, de decisões que ignoram o povo e de um sistema que persegue quem pensa diferente. Então viemos aqui de maneira pacífica, ordeira e democrática para deixar claro que queremos: Fora Lula! Fora Moraes! Fora Toffoli! E liberdade para Bolsonaro e para os condenados no 8 de Janeiro”, afirmou Alden.

Durante o ato na capital baiana, o deputado estadual Diego Castro (PL) afirmou que os protestos representam uma reação da população às decisões do Executivo e do Judiciário.

“Estamos mais uma vez nas ruas para mostrar que quem manda no Brasil é o povo. Ninguém suporta mais tantas perseguições, tantos desmandos e tanta corrupção. Estamos nas ruas pela liberdade dos presos políticos e do nosso eterno presidente Bolsonaro. Estamos nas ruas pelo respeito à Constituição e pela liberdade de expressão.”, disse Diego Castro.

deputado estadual Diego Castro (PL) | Foto: Divulgação

O que diz Flávio Bolsonaro

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) também se dirigiu aos brasileiros em apoio à mobilização:

"Este ano será decisivo para todos nós, brasileiros. Por isso, eu te peço: amanhã, domingo, dia primeiro de março, todos nas ruas, em todo o Brasil. Nós estamos a um passo de conseguir resgatar o nosso Brasil. Dê uma resposta para tantos desmandos, tantos abusos de autoridade; dê uma resposta para tanta corrupção, para tanta taxação do nosso povo, para tanto descaso com aqueles que mais precisam. O Brasil tem jeito, sim."

A mobilização ocorre sem a participação do pastor Silas Malafaia e marca o retorno da direita às ruas. Além de criticar o governo Lula e o STF, os atos se beneficiam da repercussão do caso Master, que envolve fraudes em um banco liquidado pelo Banco Central e teve desdobramentos diretos na Corte.

Reportagens recentes conectaram familiares de Toffoli a fundos vinculados ao banco, e a esposa de Moraes, Viviane Barci, teria firmado contrato de R$ 129 milhões com a instituição.