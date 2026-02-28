Direita vai às ruas e apela por resgate do Brasil: "Ano decisivo"

Protestos convocados têm lema “Acorda, Brasil” - Foto: Pedro França | Agência Senado

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) lançou um chamado direto aos brasileiros para participação nos atos de rua previstos para o próximo domingo, 1º de março.

"Este ano será decisivo para todos nós, brasileiros. Por isso, eu te peço: amanhã, domingo, dia primeiro de março, todos nas ruas, em todo o Brasil. Nós estamos a um passo de conseguir resgatar o nosso Brasil. Dê uma resposta para tantos desmandos, tantos abusos de autoridade; dê uma resposta para tanta corrupção, para tanta taxação do nosso povo, para tanto descaso com aqueles que mais precisam. O Brasil tem jeito, sim."

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

"Só que a mudança não depende de uma só pessoa. A mudança depende de todos nós. Então, compareça às ruas neste domingo junto com a sua família, pelo bem do nosso Brasil. Espero você lá."

DOMINGO, 1º DE MARÇO, ÀS 14H, NA AV. PAULISTA



Amanhã é dia de fazer história. Dia de defender o Brasil que queremos para os nossos filhos e netos. Espero você na Avenida Paulista. Acorda, Brasil! pic.twitter.com/sz9gxUVHBO — Flávio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) February 28, 2026

A mobilização ocorre sem o envolvimento do pastor Silas Malafaia na organização e marca o retorno da direita aos protestos em várias cidades do País. Os atos têm como pano de fundo a tentativa de desgastar o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o Supremo Tribunal Federal (STF), capitalizando o escândalo do caso Master.

O protesto programado para a Avenida Paulista também servirá como um termômetro político para Flávio Bolsonaro, que participa pela primeira vez de um ato deste tipo após anunciar sua pré-candidatura à Presidência da República, candidatura que tem se consolidado em pesquisas recentes.

Convocados sob o lema genérico de “Acorda, Brasil”, os protestos tiveram início a partir de iniciativa do deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG). O objetivo principal é desgastar a imagem do presidente Lula e dos ministros do STF Alexandre de Moraes e Dias Toffoli.

O caso Master, envolvendo fraudes no banco liquidado pelo Banco Central, trouxe repercussões diretas à Corte. Reportagens recentes conectaram familiares de Toffoli a fundos vinculados ao banco, enquanto a esposa de Moraes, Viviane Barci, teria firmado contrato de R$ 129 milhões com a instituição, conforme revelado pelo Estadão e O Globo.