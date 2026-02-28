Tragédia em MG: Lula anuncia compra de casas prontas para famílias afetadas

Gabinete federal será criado em Juiz de Fora para coordenar ações de apoio - Foto: Ricardo Stuckert | PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) visitou neste sábado, 28, a Zona da Mata mineira, incluindo Juiz de Fora (MG), e anunciou ações emergenciais para auxiliar famílias que perderam suas casas durante as fortes chuvas desta semana. Entre as medidas, ele destacou a utilização da modalidade Compra Assistida, criada após as tragédias no Rio Grande do Sul, para acelerar a aquisição de imóveis às vítimas.

Segundo o presidente, quando não houver terreno seguro disponível, os moradores poderão escolher uma casa em qualquer cidade do estado, com a aquisição realizada integralmente pelo governo federal.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

“Se não tiver terreno, a gente vai adotar a Compra Assistida. Vai ter um valor para comprar a casa. E a pessoa pode escolher em qualquer cidade de Minas Gerais que ele encontrar uma casa que possa atender os seus desejos de moradia. O governo federal vai dar de graça a casa para quem perdeu” afirmou Lula em Juiz de Fora.

Acompanhado da primeira-dama Janja da Silva e de ministros, o presidente se reuniu com prefeitos da região, incluindo José Damato (PSD), de Ubá, e Margarida Salomão (PT), de Juiz de Fora. Durante a visita, ele percorreu áreas afetadas e conversou diretamente com moradores prejudicados pelas enchentes e deslizamentos.

Lula também anunciou a criação de um gabinete federal na cidade de Juiz de Fora, destinado a facilitar a interlocução entre os municípios da região e os ministérios. Pequenos empresários receberão linhas de crédito para reerguer seus negócios, seguindo o modelo aplicado no Rio Grande do Sul.

“Ninguém que foi prejudicado pela chuva ou pelos deslizamentos ficará com os prejuízos. As vidas a gente não pode recuperar, mas o que tiver perdido material, podemos. Nós vamos ajudar dandos as casas, liberando o fundo de garantia, dando o benefício do BPC para quem tem direito. Vamos fazer chegar o dinheiro até essas pessoas para recomeçarem a vida delas” reforçou o presidente.

Em paralelo, o ministro das Cidades, Jader Filho, anunciou o envio de técnicos especializados em macrodragagem e encostas para avaliar obras preventivas. O presidente da Caixa Econômica Federal, Carlos Antônio Vieira, informou que todas as pessoas atingidas poderão sacar o FGTS na modalidade Calamidade.

Mortes e impacto social

As chuvas já provocaram a morte de 70 pessoas na região. Em Juiz de Fora, cidade mais afetada, foram registradas 64 vítimas, enquanto Ubá contabiliza seis óbitos. Segundo o Corpo de Bombeiros, o número oficial divulgado até o momento é de 60, já que a contagem considera apenas os corpos encontrados nos escombros. Outras mortes são confirmadas pela Polícia Civil e pelo Instituto Médico-Legal, incluindo casos de vítimas que faleceram após resgates.

Lula durante vistoria às ruas afetadas pelas chuvas | Foto: Ricardo Stuckert | PR

Em Juiz de Fora, há 700 desabrigados e mais de 3.500 desalojados. Ubá registra 25 desalojados, dois desaparecidos e 25 pessoas sem teto. Além das cidades já citadas, Matias Barbosa, Divinésia e Senador Firmino também foram afetadas e tiveram seus municípios reconhecidos em situação de emergência ou calamidade pública pela Defesa Civil Nacional.

Auxílio emergencial do governo federal

O Ministério da Integração liberou R$ 11,3 milhões para Juiz de Fora, Ubá e Matias Barbosa, destinados a restabelecer serviços essenciais, mobilidade urbana e limpeza das cidades. O ministro Waldez Góes, que visitou as áreas atingidas, destacou que este recurso marca o início do apoio federal às vítimas.