Lula vai liberar auxílio para afetados pela chuva em Juiz de Fora

Siga o A TARDE no Google

Estrago deixado por tragédia histórica em MG - Foto: Tânia Rêgo / Agência Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) cumpre agenda neste sábado, 28, em Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira, região fortemente atingida pelas chuvas dos últimos dias.

Além de se reunir com autoridades locais, o chefe do Executivo fará um sobrevoo nas áreas afetadas pelos temporais que já deixaram mais de 60 mortos no estado.

Tudo sobre Brasil em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Sobrevoo e reunião com prefeitos

A previsão é que Lula seja recebido ao meio-dia pela prefeita Margarida Salomão (PT), na sede da prefeitura. A gestora deve solicitar apoio federal para enfrentar os impactos da tragédia climática.

Após o encontro, o presidente participa de reunião com lideranças das cidades mais atingidas: Juiz de Fora, Ubá e Matias Barbosa.

A comitiva presidencial conta com os ministros Jader Filho (Cidades) e Wellington Dias (Desenvolvimento e Assistência Social). Na sexta-feira, 27, Lula já havia discutido a situação de Minas Gerais com o titular das Cidades no Palácio do Planalto.

Tragédia deixa mortos, desaparecidos e milhares fora de casa



Os municípios da Zona da Mata enfrentam um cenário considerado histórico. Até o momento, são 69 mortes confirmadas — 63 em Juiz de Fora e seis em Ubá — além de quatro pessoas ainda desaparecidas.

Outras cidades, como Matias Barbosa, também registraram inundações, deslizamentos e quedas de barreiras.

O número de desabrigados e desalojados ultrapassa quatro mil pessoas em toda a região. Os prejuízos ainda estão sendo contabilizados. Em Ubá, a Universidade Estadual de Minas Gerais (UEMG) estima perda de cerca de R$ 10 milhões em livros e equipamentos após a inundação de suas instalações.

Estrago deixado por tragédia histórica em MG | Foto: Reprodução / TV Globo

Governo libera recursos emergenciais



Após a calamidade, o governo federal autorizou o repasse de R$ 2,9 milhões para Juiz de Fora e R$ 482,4 mil para Ubá.

O ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, acompanhado do secretário nacional de Proteção e Defesa Civil, Wolnei Wolff, esteve nos municípios atingidos para acompanhar as ações de socorro e reconstrução.

Segundo Góes, há uma força-tarefa envolvendo diversos ministérios, com previsão de envio de pessoal, equipamentos e recursos conforme a necessidade das cidades afetadas.

Estrago deixado por tragédia histórica em MG | Foto: Diego Campos/Secom-PR

Auxílio de R$ 800 para desabrigados



Na última terça-feira, 24, o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin (PSB), anunciou auxílio de R$ 800 por pessoa desabrigada.

De acordo com o governo, os valores serão destinados às prefeituras para compra de colchões, alimentos, roupas e outros itens essenciais. Também será antecipado o pagamento do Bolsa Família e do Benefício de Prestação Continuada (BPC) para famílias atingidas.

Além de Juiz de Fora e Ubá, cidades como Matias Barbosa e Cataguases também serão contempladas com o apoio federal.