Presidente do PT faz críticas e pede ofensiva contra Flávio Bolsonaro

Flávio Bolsonaro (PL-RJ), senador e filho mais velho do ex-presidente Jair Bolsonaro - Foto: Tânia Rego | Agência Brasil

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato à Presidência pelo PL, foi alvo de duras críticas por parte de Edinho Silva, presidente nacional do PT. Em uma reunião com membros da ala majoritária do partido, nesta sexta-feira, 27, Edinho defendeu uma “ofensiva” dos petistas contra o filho mais velho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

As declarações ocorreram um dia depois da divulgação dos resultados da pesquisa Atlas/Bloomberg, que apontam um empate técnico entre Flávio Bolsonaro e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em um eventual segundo turno nas eleições deste ano.

Segundo Edinho, Flávio Bolsonaro tem apresentado uma “ofensiva jurídica e de rede social” que o PT jamais enfrentou. Ele afirmou ainda que aliados do senador têm divulgado conteúdos para torná-lo mais “palatável”.

“A campanha das redes é a campanha do ‘Meu amigo Flávio’. Se nós ficarmos inertes, ele será o ‘amigo Flávio'”, disse Edinho, que caracterizou o senador como a “essência da ultradireita fascista”.

A reeleição de Lula é tratada como pauta prioritária dentro do PT, que tem trabalhado para fortalecer os palanques do petista nos estados.

“Nós já vivenciamos isso em outros momentos da nossa história. Nós temos que ir para ofensiva. Nós temos que mobilizar a nossa militância. Nós temos que mobilizar o nosso partido em cada estado”, afirmou.

“Nós temos que ter ofensiva, sim, de redes sociais, porque eles estão com uma estrutura profissionalizada. Mas nenhuma estrutura profissionalizada, nenhum robô, debate mais que um militante estimulado. Nenhum robô debate mais que um militante convencido. E nós temos que entender que nós vamos ganhar essas eleições na política”, acrescentou o presidente da sigla.