Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍTICA

AtlasIntel: Lula lidera corrida para o Planalto em 5 cenários diferentes

Presidente tem nome testado em novo levantamento

Cássio Moreira

Por Cássio Moreira

25/02/2026 - 8:30 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Lula lidera intenções de voto para presidente
Lula lidera intenções de voto para presidente -

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera as intenções de voto para o Palácio do Planalto em cinco cenários diferentes, de acordo com o levantamento AtlasIntel divulgado nesta quarta-feira, 25.

No primeiro cenário, em que é testado ao lado de nomes como Flávio Bolsonaro (PL), Ronaldo Caiado (PSD), Romeu Zema (Novo), Renan Santos (Missão) e Aldo Rebelo (DC), o petista surge com 45.0% da preferência dos eleitores.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Flávio aparece na segunda colocação, com 37.9% das intenções de voto. Caiado tem 4.9%, enquanto Zema surge com 3.9%. Renan Santos tem 2.9%, seguido por Aldo, que aparece com 1.1%.

Votos brancos e nulos somam 3.8%, enquanto uma parcela representada por 0.5% não soube responder.

Imagem ilustrativa da imagem AtlasIntel: Lula lidera corrida para o Planalto em 5 cenários diferentes
| Foto: Printscreen

Cenário 2

Lula também lidera com folga no segundo cenário testado, com 45.1% da preferência dos entrevistados, seguido por Flávio Bolsonaro (PL) 39.5%. Romeu permanece com 3.9% das intenções de voto, enquanto Ratinho Júnior (PSD), testado no lugar de Caiado, tem 3.8%.

Leia Também:

PL define vice dos sonhos para Flávio Bolsonaro; veja
Cotada a vice-governadora da Bahia explica candidatura do marido e acordo com aliados
Tarcísio diz que Flávio Bolsanaro terá plano para o Brasil que esquerda não fez

Renan Santos surge com 3.2%, seguido por Aldo Rebelo, que tem 1.1%. Votos brancos e nulos somam 2.8%, enquanto 0.6% não soube responder.

Imagem ilustrativa da imagem AtlasIntel: Lula lidera corrida para o Planalto em 5 cenários diferentes
| Foto: Printscreen

Cenário 3

Lula aparece com 45.3% no terceiro cenário, seguido novamente por Flávio Bolsonaro, que tem 39.1%. Romeu Zema tem 5.7%, enquanto Renan aparece com 3.7%. Eduardo Leite, que aparece como candidato do PSD no recorte, tem 1.6%, enquanto Aldo Rebelo tem 1.2%.

Votos brancos e nulos formam 3.0%, e 0.5% não soube responder.

Imagem ilustrativa da imagem AtlasIntel: Lula lidera corrida para o Planalto em 5 cenários diferentes
| Foto: Printscreen

Cenário 4

Lula aparece novamente na frente no quarto cenário, quando o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), é testado no lugar de Flávio Bolsonaro, com 43.3%.

Tarcísio tem 36.2%, e Romeu Zema tem 8.5%. Ronaldo Caiado tem 5.1% das intenções de voto, seguido por Renan Santos, que pontua com 2.5%. Aldo Rebelo tem 0.9%, enquanto votos brancos e nulos somam 2.1%. Uma parcela de 1.4% não soube responder.

Imagem ilustrativa da imagem AtlasIntel: Lula lidera corrida para o Planalto em 5 cenários diferentes
| Foto: Printscreen

Cenário 5

Lula lidera com maior folga no quinto cenário, em uma disputa que conta com Flávio e Tarcísio. No recorte, o petista tem 47.1% da preferência dos eleitores entrevistados.

Flávio permanece com 33.1%, seguido por Tarcísio, que tem 7.4%. Ronaldo Caiado tem 4.1%, enquanto Renan Santos tem 3.3% das intenções de voto, e Romeu Zema tem 1.5%. Aldo Rebelo pontua com 1.4%, e brancos e nulos chegam a 2.0%. No cenário, apenas 0.1% não soube responder.

Imagem ilustrativa da imagem AtlasIntel: Lula lidera corrida para o Planalto em 5 cenários diferentes
| Foto: Printscreen

Cenário com Haddad

Um sexto cenário, no qual o ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), substitui o presidente Lula como candidato do governo ao Planalto, também foi testado pelo levantamento AtlasIntel.

No desenho, Haddad lidera com 39.1%, seguido por Flávio, que tem 37.1%. Romeu Zema aparece na terceira colocação, com 4.1%, enquanto Ronaldo Caiado tem 3.8%. Renan Santos surge com 3.5%, na frente de Aldo Rebelo, que pontua com 1.4%.

Votos brancos e nulos somam 9.8%, enquanto 1.1% dos entrevistados não soube responder.

Imagem ilustrativa da imagem AtlasIntel: Lula lidera corrida para o Planalto em 5 cenários diferentes
| Foto: Printscreen

Pesquisa AtlasIntel

Registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-07600/2026, a AtlasIntel ouviu 4.986 respondentes entre os dias 19 e 24 de fevereiro, por meio do Recrutamento digital aleatório (Atlas RDR). A margem de erro é de ±1 p.p. para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

AtlasIntel eleições Flávio Bolsonaro Lula presidente

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Lula lidera intenções de voto para presidente
Play

Cobrando justiça, família de Marielle acompanha julgamento no STF

Lula lidera intenções de voto para presidente
Play

Com presença de Moraes e Alckmin, João Campos e Tabata Amaral se casam

Lula lidera intenções de voto para presidente
Play

“Olê, olê, olá, Lula, Lula”: BaianaSystem puxa coro para presidente na Avenida

Lula lidera intenções de voto para presidente
Play

Vídeo: Lula chega ao Carnaval de Salvador ao lado de Janja

x