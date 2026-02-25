AtlasIntel: Lula lidera corrida para o Planalto em 5 cenários diferentes

Siga o A TARDE no Google

Lula lidera intenções de voto para presidente - Foto: Ricardo Stuckert | PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera as intenções de voto para o Palácio do Planalto em cinco cenários diferentes, de acordo com o levantamento AtlasIntel divulgado nesta quarta-feira, 25.

No primeiro cenário, em que é testado ao lado de nomes como Flávio Bolsonaro (PL), Ronaldo Caiado (PSD), Romeu Zema (Novo), Renan Santos (Missão) e Aldo Rebelo (DC), o petista surge com 45.0% da preferência dos eleitores.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Flávio aparece na segunda colocação, com 37.9% das intenções de voto. Caiado tem 4.9%, enquanto Zema surge com 3.9%. Renan Santos tem 2.9%, seguido por Aldo, que aparece com 1.1%.

Votos brancos e nulos somam 3.8%, enquanto uma parcela representada por 0.5% não soube responder.

| Foto: Printscreen

Cenário 2

Lula também lidera com folga no segundo cenário testado, com 45.1% da preferência dos entrevistados, seguido por Flávio Bolsonaro (PL) 39.5%. Romeu permanece com 3.9% das intenções de voto, enquanto Ratinho Júnior (PSD), testado no lugar de Caiado, tem 3.8%.

Renan Santos surge com 3.2%, seguido por Aldo Rebelo, que tem 1.1%. Votos brancos e nulos somam 2.8%, enquanto 0.6% não soube responder.

| Foto: Printscreen

Cenário 3

Lula aparece com 45.3% no terceiro cenário, seguido novamente por Flávio Bolsonaro, que tem 39.1%. Romeu Zema tem 5.7%, enquanto Renan aparece com 3.7%. Eduardo Leite, que aparece como candidato do PSD no recorte, tem 1.6%, enquanto Aldo Rebelo tem 1.2%.

Votos brancos e nulos formam 3.0%, e 0.5% não soube responder.

| Foto: Printscreen

Cenário 4

Lula aparece novamente na frente no quarto cenário, quando o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), é testado no lugar de Flávio Bolsonaro, com 43.3%.

Tarcísio tem 36.2%, e Romeu Zema tem 8.5%. Ronaldo Caiado tem 5.1% das intenções de voto, seguido por Renan Santos, que pontua com 2.5%. Aldo Rebelo tem 0.9%, enquanto votos brancos e nulos somam 2.1%. Uma parcela de 1.4% não soube responder.

| Foto: Printscreen

Cenário 5

Lula lidera com maior folga no quinto cenário, em uma disputa que conta com Flávio e Tarcísio. No recorte, o petista tem 47.1% da preferência dos eleitores entrevistados.

Flávio permanece com 33.1%, seguido por Tarcísio, que tem 7.4%. Ronaldo Caiado tem 4.1%, enquanto Renan Santos tem 3.3% das intenções de voto, e Romeu Zema tem 1.5%. Aldo Rebelo pontua com 1.4%, e brancos e nulos chegam a 2.0%. No cenário, apenas 0.1% não soube responder.

| Foto: Printscreen

Cenário com Haddad

Um sexto cenário, no qual o ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), substitui o presidente Lula como candidato do governo ao Planalto, também foi testado pelo levantamento AtlasIntel.

No desenho, Haddad lidera com 39.1%, seguido por Flávio, que tem 37.1%. Romeu Zema aparece na terceira colocação, com 4.1%, enquanto Ronaldo Caiado tem 3.8%. Renan Santos surge com 3.5%, na frente de Aldo Rebelo, que pontua com 1.4%.

Votos brancos e nulos somam 9.8%, enquanto 1.1% dos entrevistados não soube responder.

| Foto: Printscreen

Pesquisa AtlasIntel

Registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-07600/2026, a AtlasIntel ouviu 4.986 respondentes entre os dias 19 e 24 de fevereiro, por meio do Recrutamento digital aleatório (Atlas RDR). A margem de erro é de ±1 p.p. para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.