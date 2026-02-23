Cotada a vice-governadora da Bahia explica candidatura do marido e acordo com aliados

Prefeita de Vitória da Conquista, Sheila Lemos (União) - Foto: Reprodução/Instagram @sheilalemosandrade

Na lista de cotadas a vice-governadora para as eleições de outubro, a prefeita de Vitória da Conquista, Sheila Lemos (União), rechaçou qualquer situação de crise com o deputado estadual Tiago Correia (PSDB), líder da oposição na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba).

A rusga entre os aliados teria sido iniciada após a gestora conquistense lançar a pré-candidatura do marido dela, Wagner Alves, para a Alba, o que gerou um conflito com o tucano, que tem o município da região sudoeste como uma de suas principais bases eleitorais. Se os dois definirem pela disputa, poderia haver uma divisão de votos na cidade.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

“Tiago é um amigo muito querido. Os pais dele são nossos amigos, moram em Vitória da Conquista", disse Sheila à CBN, nesta segunda-feira, 23. "Ele foi o deputado mais votado na cidade com o nosso apoio na última eleição. É natural que ele tivesse a perspectiva de ampliar essa votação”, completou.

Representante local

Sobre a decisão em lançar o marido, a prefeita disse que a medida foi adotada após a realização de uma pesquisa em Vitória da Conquista, que apontou um desejo dos eleitores em ter um representante da centro-direita vivendo na cidade.

"No campo da centro-direita, vivendo em Vitória da Conquista e sentindo os problemas da cidade, não temos nenhum representante. A população vinha exigindo isso, e a pesquisa deixou isso muito claro", afirmou.

Respeito pelas bases

Na mesma entrevista, Sheila disse que esteve na capital baiana, recentemente, para tratar do tema com Tiago Correia, o deputado federal Adolfo Viana (PSDB-BA) e ACM Neto. Na ocasião, chegou-se a um acordo para que as bases eleitorais dos envolvidos sejam respeitadas.

"Não acredito que teremos problema algum", declarou. "[Conquista] Não é uma cidade pequena onde, se um cresce, o outro não tem chance. Há espaço para que Tiago tenha boa votação, para que Wagner tenha votação na cidade e também em toda a região sudoeste", finalizou Sheila Lemos.