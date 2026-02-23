ELEIÇÕES 2026
Cotada a vice-governadora da Bahia explica candidatura do marido e acordo com aliados
Sheila Lemos rechaça crise com Tiago Correia e afirma que houve acordo para respeitar bases eleitorais
Por Yuri Abreu
Siga o A TARDE no Google
Na lista de cotadas a vice-governadora para as eleições de outubro, a prefeita de Vitória da Conquista, Sheila Lemos (União), rechaçou qualquer situação de crise com o deputado estadual Tiago Correia (PSDB), líder da oposição na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba).
A rusga entre os aliados teria sido iniciada após a gestora conquistense lançar a pré-candidatura do marido dela, Wagner Alves, para a Alba, o que gerou um conflito com o tucano, que tem o município da região sudoeste como uma de suas principais bases eleitorais. Se os dois definirem pela disputa, poderia haver uma divisão de votos na cidade.
Leia Também:
“Tiago é um amigo muito querido. Os pais dele são nossos amigos, moram em Vitória da Conquista", disse Sheila à CBN, nesta segunda-feira, 23. "Ele foi o deputado mais votado na cidade com o nosso apoio na última eleição. É natural que ele tivesse a perspectiva de ampliar essa votação”, completou.
Representante local
Sobre a decisão em lançar o marido, a prefeita disse que a medida foi adotada após a realização de uma pesquisa em Vitória da Conquista, que apontou um desejo dos eleitores em ter um representante da centro-direita vivendo na cidade.
"No campo da centro-direita, vivendo em Vitória da Conquista e sentindo os problemas da cidade, não temos nenhum representante. A população vinha exigindo isso, e a pesquisa deixou isso muito claro", afirmou.
Respeito pelas bases
Na mesma entrevista, Sheila disse que esteve na capital baiana, recentemente, para tratar do tema com Tiago Correia, o deputado federal Adolfo Viana (PSDB-BA) e ACM Neto. Na ocasião, chegou-se a um acordo para que as bases eleitorais dos envolvidos sejam respeitadas.
"Não acredito que teremos problema algum", declarou. "[Conquista] Não é uma cidade pequena onde, se um cresce, o outro não tem chance. Há espaço para que Tiago tenha boa votação, para que Wagner tenha votação na cidade e também em toda a região sudoeste", finalizou Sheila Lemos.
Qual é a relação entre Sheila Lemos e Tiago Correia?
Sheila Lemos e Tiago Correia têm uma relação de amizade, com laços familiares entre suas famílias, e foram aliados nas eleições anteriores em Vitória da Conquista.
Por que surgiu um conflito entre Sheila Lemos e Tiago Correia?
O conflito teve início com o lançamento da pré-candidatura de Wagner Alves, marido de Sheila, para a Assembleia Legislativa, o que pode dividir os votos na base eleitoral de Tiago Correia.
Qual foi a justificativa de Sheila Lemos para lançar a candidatura do marido?
Sheila informou que a decisão foi baseada em uma pesquisa que revelou o desejo da população de Vitória da Conquista por um representante da centro-direita na região.
O que foi acordado entre Sheila Lemos e Tiago Correia?
Sheila mencionou que, em uma reunião com Tiago e outros líderes, foi acordado o respeito pelas bases eleitorais de cada um, evitando assim conflitos nas eleições.
Como Sheila Lemos vê a disputa eleitoral em Vitória da Conquista?
A prefeita acredita que há espaço suficiente para os candidatos competirem, assegurando que ambos podem ter boas votações sem se prejudicarem mutuamente.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes