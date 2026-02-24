Menu
POLÍTICA

PL define vice dos sonhos para Flávio Bolsonaro; veja

Senador será candidato ao Planalto em outubro

Cássio Moreira

Por Cássio Moreira

24/02/2026 - 16:01 h

Flávio Bolsonaro é pré-candidato ao Planalto
Flávio Bolsonaro é pré-candidato ao Planalto -

O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, defendeu o nome 'ideal' para ser vice do senador Flávio Bolsonaro (PL) na disputa pelo Palácio do Planalto em outubro deste ano. Segundo o dirigente, Romeu Zema (Novo) apresenta as melhores condições para ocupar o posto.

Zema é governador de Minas Gerais, segundo maior colégio eleitoral do país. No final de 2025, no entanto, o político e empresário lançou sua pré-candidatura ao Planalto, o que lhe forçaria um recuo para aceitar a dobradinha.

Outro nome citado por Valdemar Costa Neto, que participou de um encontro com empresários em São Paulo, foi o da senadora e ex-ministra da Agricultura, Tereza Cristina (PP-MS), que chegou a ser cotada para a chapa encabeçada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) em 2022.

Candidatos ao Planalto

Senador no primeiro mandato, Flávio Bolsonaro é um dos principais nomes na pré-disputa presidencial de outubro, ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que tenta a reeleição.

Pré-candidatos à presidência:

  • Luiz Inácio Lula da Silva (PT)
  • Flávio Bolsonaro (PL)
  • Aldo Rebelo (DC)
  • Renan Santos (Missão)
  • Ronaldo Caiado (PSD)
  • Eduardo Leite (PSD)
  • Ratinho Júnior (PSD)
  • Romeu Zema (Novo)
  • Samira Martins (UP)

