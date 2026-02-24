POLÍTICA
PL define vice dos sonhos para Flávio Bolsonaro; veja
Senador será candidato ao Planalto em outubro
Por Cássio Moreira
O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, defendeu o nome 'ideal' para ser vice do senador Flávio Bolsonaro (PL) na disputa pelo Palácio do Planalto em outubro deste ano. Segundo o dirigente, Romeu Zema (Novo) apresenta as melhores condições para ocupar o posto.
Zema é governador de Minas Gerais, segundo maior colégio eleitoral do país. No final de 2025, no entanto, o político e empresário lançou sua pré-candidatura ao Planalto, o que lhe forçaria um recuo para aceitar a dobradinha.
Outro nome citado por Valdemar Costa Neto, que participou de um encontro com empresários em São Paulo, foi o da senadora e ex-ministra da Agricultura, Tereza Cristina (PP-MS), que chegou a ser cotada para a chapa encabeçada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) em 2022.
Candidatos ao Planalto
Senador no primeiro mandato, Flávio Bolsonaro é um dos principais nomes na pré-disputa presidencial de outubro, ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que tenta a reeleição.
Pré-candidatos à presidência:
- Luiz Inácio Lula da Silva (PT)
- Flávio Bolsonaro (PL)
- Aldo Rebelo (DC)
- Renan Santos (Missão)
- Ronaldo Caiado (PSD)
- Eduardo Leite (PSD)
- Ratinho Júnior (PSD)
- Romeu Zema (Novo)
- Samira Martins (UP)
