ELEIÇÕES

PT mira Prefeitura de Salvador e vê Margareth Menezes como opção

Ministra da Cultura descartou disputar uma vaga na Câmara dos Deputados nas eleições de outubro

Ane Catarine e Yuri Abreu

Por Ane Catarine e Yuri Abreu

23/02/2026 - 12:30 h

Margareth Menezes garantiu que não vai disputar eleições de outubro. No entanto, destino pode reservar disputa à Prefeitura
Margareth Menezes garantiu que não vai disputar eleições de outubro. No entanto, destino pode reservar disputa à Prefeitura

O PT não desistiu do plano de lançar a ministra da Cultura, Margareth Menezes, a um cargo eletivo. Neste ano, a cantora baiana declinou de disputar uma vaga na Câmara dos Deputados pelo partido.

No entanto, o horizonte pode reservar um destino para a artista, dentro da mesma legenda. Ela pode ser alçada como candidata à Prefeitura de Salvador, segundo a CNN Brasil.

A ministra já teria deixado claro que prefere exercer um cargo no Poder Executivo — o Poder Legislativo foi descartado pela alta demanda na articulação política, a qual "Magá" teria pouca familiaridade.

Por enquanto, a meta dela é permanecer no Ministério da Cultura para concluir políticas públicas implementadas na gestão dela.

"Fora da casinha"

No entanto, em contato com o Portal A TARDE, um cacique do partido negou a possibilidade. Ele disse que se há alguém falando de sucessão municipal de 2028 antes mesmo do pleito de outubro deste ano, está "totalmente fora da casinha".

"Não tem isso de pensar em 2028 sem antes resolver 2026. Imagina virar para Lula ou Jerônimo e falar sobre eleição municipal sem nem mesmo ter passado a reeleição deles?", afirmou o interlocutor.

Últimas vezes que o PT disputou a Prefeitura com candidato próprio

A última vez que o PT disputou a Prefeitura de Salvador com um candidato próprio foi em 2020. De última hora, o partido lançou Denice Santiago, mas amargou a segunda colocação, após receber quase 229 mil votos.

Oito anos, em 2012, a legenda chegou ao segundo turno com Nelson Pelegrino, mas ele acabou sendo derrotado por ACM Neto.

