Margareth Menezes descarta candidatura e fica no MinC até dezembro

Margareth Menezes garantiu que não vai deixar o Ministério da Cultura (MinC) para disputar as eleições de outubro. A ministra teve o nome especulado como candidata a deputada federal pelo PT, mas segundo ela, tudo não passou de rumor.

Em entrevista ao Grupo A TARDE nesta segunda-feira, 26, Maga, como também é conhecida, confirmou que continuará no comando do Minc até dezembro. Ela disse ser grata ao presidente Lula (PT) e à primeira-dama Janja pelo convite e que vai completar a missão dada pelo casal de reestruturar as políticas públicas para o setor.

“No ano que vem eu completo 40 anos de carreira, todos no estado conhecem o meu trabalho, o dia a dia da minha carreira. Então eu vejo isso com muita seriedade e a minha meta é finalizar esse ano de entregas do Ministério da Cultura, o que me dá uma satisfação muito grande de entregar o Ministério já organizado com as políticas culturais mais fortalecidas”, afirmou a ministra.

Lula escala ministros para disputar eleições

O presidente Lula (PT) deve contar com uma série de ministros candidatos nas eleições de outubro deste ano. A lista, encabeçada por Rui Costa (PT), Fernando Haddad (PT) e Camilo Santana (PT), três dos principais nomes na Esplanada dos Ministérios, conta com cerca de 20 possíveis postulantes.

Cerca de oito ministros de Lula disputarão a eleição ou reeleição na Câmara dos Deputados. Desses, quatro são filiados ao PT. Os demais são do Psol, PCdoB, MDB e PSD.

Lista de candidatos à Câmara dos Deputados