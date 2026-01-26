FORA DAS URNAS
Margareth Menezes descarta candidatura e fica no MinC até dezembro
Ministra teve o nome especulado como candidata a deputada federal
Por Anderson Ramos
Siga o A TARDE no Google
Margareth Menezes garantiu que não vai deixar o Ministério da Cultura (MinC) para disputar as eleições de outubro. A ministra teve o nome especulado como candidata a deputada federal pelo PT, mas segundo ela, tudo não passou de rumor.
Em entrevista ao Grupo A TARDE nesta segunda-feira, 26, Maga, como também é conhecida, confirmou que continuará no comando do Minc até dezembro. Ela disse ser grata ao presidente Lula (PT) e à primeira-dama Janja pelo convite e que vai completar a missão dada pelo casal de reestruturar as políticas públicas para o setor.
Leia Também:
“No ano que vem eu completo 40 anos de carreira, todos no estado conhecem o meu trabalho, o dia a dia da minha carreira. Então eu vejo isso com muita seriedade e a minha meta é finalizar esse ano de entregas do Ministério da Cultura, o que me dá uma satisfação muito grande de entregar o Ministério já organizado com as políticas culturais mais fortalecidas”, afirmou a ministra.
A entrevista com a ministra poderá ser conferida em breve no canal do Youtube A TARDE PLAY.
Lula escala ministros para disputar eleições
O presidente Lula (PT) deve contar com uma série de ministros candidatos nas eleições de outubro deste ano. A lista, encabeçada por Rui Costa (PT), Fernando Haddad (PT) e Camilo Santana (PT), três dos principais nomes na Esplanada dos Ministérios, conta com cerca de 20 possíveis postulantes.
Cerca de oito ministros de Lula disputarão a eleição ou reeleição na Câmara dos Deputados. Desses, quatro são filiados ao PT. Os demais são do Psol, PCdoB, MDB e PSD.
Lista de candidatos à Câmara dos Deputados
- Jader Filho (MDB)/Cidades;
- Luciana Santos (PCdoB)/Ciência e Tecnologia;
- Paulo Teixeira (PT)/Desenvolvimento Agrário;
- Anielle Franco (PT)/Igualdade Racial;
- André de Paula (PSD)/Pesca;
- Sônia Guajajara (Psol)/ Povos Indígenas;
- Alexandre Padilha (PT)/Saúde;
- Gleisi Hoffmann (PT)/Relações Institucionais.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes