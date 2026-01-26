Menu
FORA DAS URNAS

Margareth Menezes descarta candidatura e fica no MinC até dezembro

Ministra teve o nome especulado como candidata a deputada federal

Anderson Ramos

Por Anderson Ramos

26/01/2026 - 19:59 h

Margareth Menezes garantiu que não vai disputar eleições de outubro.
Margareth Menezes garantiu que não vai disputar eleições de outubro.

Margareth Menezes garantiu que não vai deixar o Ministério da Cultura (MinC) para disputar as eleições de outubro. A ministra teve o nome especulado como candidata a deputada federal pelo PT, mas segundo ela, tudo não passou de rumor.

Em entrevista ao Grupo A TARDE nesta segunda-feira, 26, Maga, como também é conhecida, confirmou que continuará no comando do Minc até dezembro. Ela disse ser grata ao presidente Lula (PT) e à primeira-dama Janja pelo convite e que vai completar a missão dada pelo casal de reestruturar as políticas públicas para o setor.

Leia Também:

Margareth Menezes sobre a Rouanet: “Debate da ignorância, a gente não faz”
Margareth Menezes avalia investimentos com Carnaval: "Tendo que rever"
Margareth Menezes celebra 25 anos de álbum com show em Salvador

“No ano que vem eu completo 40 anos de carreira, todos no estado conhecem o meu trabalho, o dia a dia da minha carreira. Então eu vejo isso com muita seriedade e a minha meta é finalizar esse ano de entregas do Ministério da Cultura, o que me dá uma satisfação muito grande de entregar o Ministério já organizado com as políticas culturais mais fortalecidas”, afirmou a ministra.

A entrevista com a ministra poderá ser conferida em breve no canal do Youtube A TARDE PLAY.

Lula escala ministros para disputar eleições

O presidente Lula (PT) deve contar com uma série de ministros candidatos nas eleições de outubro deste ano. A lista, encabeçada por Rui Costa (PT), Fernando Haddad (PT) e Camilo Santana (PT), três dos principais nomes na Esplanada dos Ministérios, conta com cerca de 20 possíveis postulantes.

Cerca de oito ministros de Lula disputarão a eleição ou reeleição na Câmara dos Deputados. Desses, quatro são filiados ao PT. Os demais são do Psol, PCdoB, MDB e PSD.

Lista de candidatos à Câmara dos Deputados

  • Jader Filho (MDB)/Cidades;
  • Luciana Santos (PCdoB)/Ciência e Tecnologia;
  • Paulo Teixeira (PT)/Desenvolvimento Agrário;
  • Anielle Franco (PT)/Igualdade Racial;
  • André de Paula (PSD)/Pesca;
  • Sônia Guajajara (Psol)/ Povos Indígenas;
  • Alexandre Padilha (PT)/Saúde;
  • Gleisi Hoffmann (PT)/Relações Institucionais.

