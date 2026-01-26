Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > CULTURA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

CULTURA

Margareth Menezes sobre a Rouanet: “Debate da ignorância, a gente não faz”

Ministra participou do o anúncio da maior repatriação de obras de arte do Brasil, realizado no Muncab

Edvaldo Sales e Luiza Nascimento

Por Edvaldo Sales e Luiza Nascimento

26/01/2026 - 13:15 h | Atualizada em 26/01/2026 - 16:10

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Margareth Menezes
Margareth Menezes -

Presente no anúncio da maior repatriação de obras de arte do Brasil, realizado no Museu Nacional da Cultura Afro-Brasileira (Muncab), em Salvador, na manhã desta segunda-feira, 26, a ministra Ministra da Cultura do Brasil, Margareth Menezes, defendeu a Lei Rouanet.

Em resposta ao Portal A TARDE, durante entrevista coletiva, a artista baiana afirmou que a medida, que completará 35 anos em 2026, é um patrimônio que garante os direitos culturais da população brasileira. Segundo ela, apesar das críticas, os resultados são evidentes.

Tudo sobre Cultura em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

"O debate pequeno, curto, da ignorância, esse debate a gente não faz. A gente entrega os dados e mostra a dimensão forte que existe da Lei Rouanet, que é uma conquista do setor cultural brasileiro", disparou.

Margareth declarou que, para o combate aos preconceitos referentes à medida, primeiramente é necessário entender que ela é uma lei, sendo assim legalizada após análises e congressos, e tendo passado por processos de aperfeiçoamento ao longo dos anos.

"A Lei Rouanet também não é 'dar dinheiro'. É um mecanismo que proporciona que o agente cultural possa ser patrocinado. E a análise fortalece essa legalização do projeto cultural em relação aos patrocinadores", defendeu.

Leia Também:

Margareth detalha preparação para Carnaval em Salvador: "Não abro mão"
Margareth Menezes defende Rouanet na Noite da Beleza Negra e garante conquista
Margareth Menezes avalia investimentos com Carnaval: "Tendo que rever"

Pesquisas comprovam a eficácia da lei

Durante a coletiva, a ministra destacou o histórico da lei em relação à entrega e materialização da produção do setor cultural brasileiro. Ela afirmou que a medida é um mecanismo moderno e admirado internacionalmente.

Desta forma, foi implementada uma pesquisa à Fundação Getúlio Vargas, para comprovar o potencial da Lei Rouanet, em relação aos números de 2004.

Segundo Margareth, os números registrados foram:

  • Incentivo fiscal: R$ 3 bilhões
  • Ativação na economia: R$ 25 bilhões
  • Retorno: R$ 3,9 bilhões;
  • 89 milhões de pessoas tiveram relação com atividades culturais;
  • 69 milhões de pessoas pagaram ingresso;
  • 288 mil empregos foram gerados.

"Não há desperdício em fazer financiamento de cultura [...] É bom a gente falar para a gente tirar essas encrencas que ficam criando com a lei, com a desinformação, com a má fé do setor cultural brasileiro. E isso tem a ver com anos de perseguição do setor cultural na ditadura, e a gente, às vezes, fica sem aproveitar essa dinâmica com mais liberdade", concluiu.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

cultura brasileira incentivo fiscal Lei Rouanet Margareth Menezes Ministério da Cultura Repatriação de Obras de Arte

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Margareth Menezes
Play

Baiana, filha de Jimmy Cliff e estrela em Hollywood: a vida de Nabiyah Be

Margareth Menezes
Play

Cultura afro ganha destaque com Zebrinha na Bienal Sesc de Dança

Margareth Menezes
Play

É possível tocar em meteoritos na Bahia! Saiba onde viver experiência única

Margareth Menezes
Play

Salvador ganha novo espaço para grandes eventos com a inauguração da ARENA A TARDE

x