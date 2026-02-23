POLÍTICA
Flávio Bolsonaro adota pronome neutro em publicação: "Todes e todxs"
Senador é pré-candidato a presidente da República
Por Cássio Moreira
Pré-candidato a presidente da República, o senador Flávio Bolsonaro (PL) resolveu ir na contramão do discurso da direita conservadora, nicho do qual faz parte, e adotou o uso dos chamados 'pronomes neutros' de gênero.
Em uma publicação nas redes sociais, nesta segunda-feira, 23, Flávio usou "todes", termo propagado para definir pessoas que não se identificam com os gêneros masculino ou feminino. Ele ainda colocou, em tom descontraído, outras expressões inexistentes.
Junto com os pronomes, o senadora publicou uma foto ao lado do pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), preso após ser condenado por liderar a trama golpista, fruto do resultado da eleição presidencial de 2022.
"Tá todo mundo querendo vencer a discussão, mas o que precisamos é ganhar a eleição! Gostaria de contar com todas, todos, todes, todys e todXs", escreveu o senador.
Candidatos ao Planalto
Senador no primeiro mandato, Flávio Bolsonaro é um dos principais nomes na pré-disputa presidencial de outubro, ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que tenta a reeleição.
Pré-candidatos à presidência:
- Luiz Inácio Lula da Silva (PT)
- Flávio Bolsonaro (PL)
- Aldo Rebelo (DC)
- Renan Santos (Missão)
- Ronaldo Caiado (PSD)
- Eduardo Leite (PSD)
- Ratinho Júnior (PSD)
- Romeu Zema (Novo)
- Samira Martins (UP)
