Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍTICA

Flávio Bolsonaro adota pronome neutro em publicação: "Todes e todxs"

Senador é pré-candidato a presidente da República

Cássio Moreira

Por Cássio Moreira

23/02/2026 - 19:23 h | Atualizada em 23/02/2026 - 20:18

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Flávio beija o pai, Jair Bolsonaro, durante manifestação
Flávio beija o pai, Jair Bolsonaro, durante manifestação -

Pré-candidato a presidente da República, o senador Flávio Bolsonaro (PL) resolveu ir na contramão do discurso da direita conservadora, nicho do qual faz parte, e adotou o uso dos chamados 'pronomes neutros' de gênero.

Em uma publicação nas redes sociais, nesta segunda-feira, 23, Flávio usou "todes", termo propagado para definir pessoas que não se identificam com os gêneros masculino ou feminino. Ele ainda colocou, em tom descontraído, outras expressões inexistentes.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Tarcísio diz que Flávio Bolsanaro terá plano para o Brasil que esquerda não fez
Jerônimo bate martelo e já tem data para anunciar chapa com Rui e Wagner
Edinho descarta desgaste de Lula com evangélicos após desfile polêmico

Junto com os pronomes, o senadora publicou uma foto ao lado do pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), preso após ser condenado por liderar a trama golpista, fruto do resultado da eleição presidencial de 2022.

"Tá todo mundo querendo vencer a discussão, mas o que precisamos é ganhar a eleição! Gostaria de contar com todas, todos, todes, todys e todXs", escreveu o senador.

Candidatos ao Planalto

Senador no primeiro mandato, Flávio Bolsonaro é um dos principais nomes na pré-disputa presidencial de outubro, ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que tenta a reeleição.

Pré-candidatos à presidência:

  • Luiz Inácio Lula da Silva (PT)
  • Flávio Bolsonaro (PL)
  • Aldo Rebelo (DC)
  • Renan Santos (Missão)
  • Ronaldo Caiado (PSD)
  • Eduardo Leite (PSD)
  • Ratinho Júnior (PSD)
  • Romeu Zema (Novo)
  • Samira Martins (UP)

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bolsonaro eleições Flávio Bolsonaro Lula pronome

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Flávio beija o pai, Jair Bolsonaro, durante manifestação
Play

Com presença de Moraes e Alckmin, João Campos e Tabata Amaral se casam

Flávio beija o pai, Jair Bolsonaro, durante manifestação
Play

“Olê, olê, olá, Lula, Lula”: BaianaSystem puxa coro para presidente na Avenida

Flávio beija o pai, Jair Bolsonaro, durante manifestação
Play

Vídeo: Lula chega ao Carnaval de Salvador ao lado de Janja

Flávio beija o pai, Jair Bolsonaro, durante manifestação
Play

Com Jerônimo, Ivete e autoridades: Rotondano assume Tribunal baiano

x