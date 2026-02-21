Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍTICA

Entenda o tratamento elétrico no cérebro pedido por Bolsonaro

Defesa solicitou ao STF que ex-presidente receba procedimento na cadeia

Ane Catarine

Por Ane Catarine

21/02/2026 - 16:53 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Ex-presidente do Brasil, Jair Bolsonaro
Ex-presidente do Brasil, Jair Bolsonaro -

A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) pediu ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, autorização para que ele receba no 19º Batalhão de Polícia Militar do Distrito Federal, mais conhecido como Papudinha, tratamento por Estímulo Elétrico Craniano.

Trata-se de um procedimento terapêutico não invasivo que aplica correntes elétricas de baixa intensidade no cérebro por meio de eletrodos posicionados nos lóbulos das orelhas. As sessões costumam durar entre 50 minutos e uma hora, com o paciente em repouso consciente.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

A técnica busca modular a atividade neurofisiológica central e vem sendo estudada como alternativa para quadros como ansiedade, depressão e distúrbios do sono.

Leia Também:

Nikolas Ferreira visita Bolsonaro e rebate Eduardo: "Prioridade é nos atacar?"
Defesa de Bolsonaro pleiteia domiciliar; PGR aponta assistência 24h
Janja usa voo da FAB para o Rio amparada por decreto de Bolsonaro
Carlos Bolsonaro e Carol de Toni ameaçam deixar Amin fora do Senado

Bolsonaro já respondeu bem ao procedimento

No pedido enviado a Moraes na última quinta-feira, 19, a defesa informa que Bolsonaro já foi submetido ao procedimento durante uma internação ocorrida no fim de abril de 2025, sob orientação do psicólogo e neurocientista Ricardo Caiado.

Os advogados relatam que, nos primeiros oito dias de aplicação, houve melhora no sono, nos quadros de ansiedade e depressão e nos episódios de soluços, sintoma que já havia sido comunicado ao Supremo e que vem sendo tratado com medicação que atua no sistema nervoso central.

De acordo com a petição, durante o período de internação, os soluços chegaram a cessar.

“O tratamento prolongado, portanto, pode trazer significativa melhora para o quadro médico de multimorbidade já descrito e comprovado nos presentes autos”, argumenta a defesa.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Alexandre de Moraes Jair Bolsonaro papudinha supremo tribunal federal Tratamento neurológico

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Ex-presidente do Brasil, Jair Bolsonaro
Play

“Olê, olê, olá, Lula, Lula”: BaianaSystem puxa coro para presidente na Avenida

Ex-presidente do Brasil, Jair Bolsonaro
Play

Vídeo: Lula chega ao Carnaval de Salvador ao lado de Janja

Ex-presidente do Brasil, Jair Bolsonaro
Play

Com Jerônimo, Ivete e autoridades: Rotondano assume Tribunal baiano

Ex-presidente do Brasil, Jair Bolsonaro
Play

Maternidade de Salvador levará nome do deputado Alan Sanches

x