Nikolas Ferreira visita Bolsonaro e rebate Eduardo: "Prioridade é nos atacar?"

Visita serviu de palco para aprofundamento de uma rachadura interna no Partido Liberal

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) visitou, neste sábado, 21, o ex-presidente Jair Bolsonaro no 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal, onde o ex-mandatário cumpre pena de 27 anos e 3 meses.

A visita, que deveria ser um gesto de solidariedade, acabou servindo de palco para o aprofundamento de uma rachadura interna no Partido Liberal.

Na saída do complexo conhecido como "Papudinha", Nikolas rebateu declarações recentes de Eduardo Bolsonaro. O ex-deputado, atualmente em "autoexílio" nos Estados Unidos, havia acusado Nikolas e Michelle Bolsonaro de "amnésia" por supostamente não priorizarem a candidatura de Flávio Bolsonaro à Presidência.

Prioridades invertidas

Visivelmente incomodado, Nikolas defendeu Michelle e criticou o timing de Eduardo. "Nós temos o pai dele preso, sofrendo dificuldades de saúde, e a prioridade é nos atacar? Isso diz muito mais sobre eles do que sobre mim", afirmou o parlamentar.

Ele destacou o papel da ex-primeira-dama, que diariamente prepara refeições para o marido na prisão, e sugeriu que Eduardo "não está bem".

Ultimato em Minas

A tensão não se restringe ao núcleo familiar. Nikolas aproveitou o momento para reforçar sua posição no PL mineiro. Em declaração ao Metrópoles, o deputado confirmou que vai buscar a reeleição para a Câmara, descartando a disputa pelo Governo de Minas, mas exigiu controle sobre a chapa estadual.

"Se eu não tiver o controle da chapa para evitar candidatos não alinhados aos nossos valores, entendo isso como um convite para deixar o partido", alertou Nikolas.

A fala é vista como um xeque-mate na cúpula do PL em Minas Gerais, no momento em que a sigla tenta se organizar para o próximo pleito sob a sombra da prisão de seu principal líder.