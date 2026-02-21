Menu
LUTO

Morre Raimundo Marinho, jornalista e vice-presidente da ABI

Marinho deixa legado de quase 50 anos de atuação profissional

Rodrigo Tardio

Por Rodrigo Tardio

21/02/2026 - 11:09 h

Jornalista era uma das figuras mais respeitadas da comunicação regional
A imprensa baiana amanheceu de luto neste sábado, 21, com a morte do jornalista, advogado e escritor Raimundo Marinho. Natural de Livramento de Nossa Senhora, no Sertão Produtivo, Marinho ocupava o cargo de 1º vice-presidente da Associação Bahiana de Imprensa (ABI) e era uma das figuras mais respeitadas da comunicação regional.

Trajetória

A trajetória profissional teve início em 1976. Na capital, Marinho consolidou-se como uma peça-chave no jornal A TARDE, onde atuou como repórter, redator e editor, além de ter chefiado a Assessoria de Comunicação do antigo Baneb.

Em 2005, reafirmou o compromisso com as raízes ao fundar o Mandacaru da Serra, o primeiro portal de notícias de Livramento, tornando-se uma referência de informação para o interior do estado.

Atuação na ABI-BA

Na Associação Bahiana de Imprensa, Marinho teve uma presença longeva e ativa, integrando a diretoria desde a gestão de Samuel Celestino. A contribuição para a entidade foi destacada pela atual presidente, Suely Temporal:

"Marinho contribuiu durante muitos anos com a ABI, tanto como associado quanto como integrante da diretoria. Ele fará imensa falta para nós, seus colegas e amigos", afirmou Temporal, ressaltando a importância do jornalista para a preservação da história da instituição.

Além do jornalismo e do Direito — área na qual era pós-graduado em Ciências Criminais —, Marinho deixou uma vasta herança literária. Entre as obras publicadas, destacam-se títulos que variam da análise técnica ao registro histórico e espiritual:

  • Livramento é de Nossa Senhora;
  • Trajetória (coletânea de reportagens sobre sua terra natal);
  • A Vítima e o Princípio da Celeridade Processual;
  • Hora do Ângelus, Pensares para Rezar.

Ainda não há confirmação sobre horário do velório, sepultamento ou cremação.

Associação Bahiana de Imprensa história da comunicação jornalismo baiano literatura regional Raimundo Marinho são descanse

