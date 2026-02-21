Morre Raimundo Marinho, jornalista e vice-presidente da ABI

Siga o A TARDE no Google

Jornalista era uma das figuras mais respeitadas da comunicação regional - Foto: Reprodução | Associação Baiana de Imprensa

A imprensa baiana amanheceu de luto neste sábado, 21, com a morte do jornalista, advogado e escritor Raimundo Marinho. Natural de Livramento de Nossa Senhora, no Sertão Produtivo, Marinho ocupava o cargo de 1º vice-presidente da Associação Bahiana de Imprensa (ABI) e era uma das figuras mais respeitadas da comunicação regional.

Trajetória

A trajetória profissional teve início em 1976. Na capital, Marinho consolidou-se como uma peça-chave no jornal A TARDE, onde atuou como repórter, redator e editor, além de ter chefiado a Assessoria de Comunicação do antigo Baneb.

Em 2005, reafirmou o compromisso com as raízes ao fundar o Mandacaru da Serra, o primeiro portal de notícias de Livramento, tornando-se uma referência de informação para o interior do estado.

Atuação na ABI-BA

Na Associação Bahiana de Imprensa, Marinho teve uma presença longeva e ativa, integrando a diretoria desde a gestão de Samuel Celestino. A contribuição para a entidade foi destacada pela atual presidente, Suely Temporal:

"Marinho contribuiu durante muitos anos com a ABI, tanto como associado quanto como integrante da diretoria. Ele fará imensa falta para nós, seus colegas e amigos", afirmou Temporal, ressaltando a importância do jornalista para a preservação da história da instituição.

Além do jornalismo e do Direito — área na qual era pós-graduado em Ciências Criminais —, Marinho deixou uma vasta herança literária. Entre as obras publicadas, destacam-se títulos que variam da análise técnica ao registro histórico e espiritual:

Livramento é de Nossa Senhora;

Trajetória (coletânea de reportagens sobre sua terra natal);

A Vítima e o Princípio da Celeridade Processual;

Hora do Ângelus, Pensares para Rezar.

Ainda não há confirmação sobre horário do velório, sepultamento ou cremação.