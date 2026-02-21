BAHIA
Fim do verão? Chuvas devem seguir na Bahia até o início de março
Próximos 15 dias serão marcados pela intensificação da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT)
Por Rodrigo Tardio
O cenário meteorológico para a Bahia nas próximas duas semanas, até o início de março, exige atenção redobrada dos baianos.
De acordo com dados do INMET e de institutos de monitoramento, a transição de fevereiro para março em 2026 vai ser marcada pela intensificação da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT).
O resultado será volumes significativos de chuva para o Norte e Nordeste do Brasil, atingindo em cheio o território da Bahia.
Previsão para Salvador
Em Salvador, os próximos 14 dias vão ser de tempo instável. Embora o sol apareça entre nuvens, a probabilidade de chuva permanece alta (entre 60% e 90%) em quase todos os dias até o próximo 6 de março.
O período mais crítico está previsto para o final da próxima semana, entre os dias 26 e 28 de fevereiro, quando os acumulados diários podem ultrapassar os 18 mm, elevando o risco de alagamentos em áreas vulneráveis.
As temperaturas na capital variam entre 23°C e 29°C no período.
Interior da Bahia
No interior, a tendência é de calor rigoroso. Em cidades como Juazeiro e Paulo Afonso, as máximas devem se estabilizar nos 35°C, com baixos índices de umidade relativa do ar nas horas mais quentes.
Já no Oeste baiano, cidades como Barreiras, por exemplo, o corredor de umidade vindo da Amazônia favorece temporais isolados, mas intensos, no final das tardes ao longo de toda a quinzena.
No sudoeste, Vitória da Conquista e região mantêm o padrão de manhãs frescas (mínimas de 18°C) e tardes quentes. A partir do dia 25 de fevereiro, a nebulosidade aumenta na região, trazendo chuvas que devem amenizar a secura característica do mês.
Projeção nas principais cidades (21/02 a 06/03)
- Salvador: chuvas frequentes / Nublado 24°C / 29°C
- Feira de Santana: sol com pancadas isoladas 21°C / 32°C
- Barreiras: temporais de final de tarde 22°C / 32°C
- Juazeiro: calor intenso / pouca chuva 23°C / 35°C
- V. da Conquista: céu nublado / manhãs frias 17°C / 28°C
Especialistas apontam que, com o enfraquecimento do fenômeno La Niña, outros sistemas de menor escala, como os Vórtices Ciclônicos (VCAN), vão atuar de forma mais errática, provocando mudanças bruscas no tempo em curtos intervalos.
