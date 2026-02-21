Menu
HOME > BAHIA
BAHIA

Fim do verão? Chuvas devem seguir na Bahia até o início de março

Próximos 15 dias serão marcados pela intensificação da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT)

Rodrigo Tardio

Por Rodrigo Tardio

21/02/2026 - 10:12 h | Atualizada em 21/02/2026 - 10:28

Chuva na cidade de Salvador
Chuva na cidade de Salvador -

O cenário meteorológico para a Bahia nas próximas duas semanas, até o início de março, exige atenção redobrada dos baianos.

De acordo com dados do INMET e de institutos de monitoramento, a transição de fevereiro para março em 2026 vai ser marcada pela intensificação da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT).

O resultado será volumes significativos de chuva para o Norte e Nordeste do Brasil, atingindo em cheio o território da Bahia.

Previsão para Salvador

Em Salvador, os próximos 14 dias vão ser de tempo instável. Embora o sol apareça entre nuvens, a probabilidade de chuva permanece alta (entre 60% e 90%) em quase todos os dias até o próximo 6 de março.

O período mais crítico está previsto para o final da próxima semana, entre os dias 26 e 28 de fevereiro, quando os acumulados diários podem ultrapassar os 18 mm, elevando o risco de alagamentos em áreas vulneráveis.

As temperaturas na capital variam entre 23°C e 29°C no período.

Interior da Bahia

No interior, a tendência é de calor rigoroso. Em cidades como Juazeiro e Paulo Afonso, as máximas devem se estabilizar nos 35°C, com baixos índices de umidade relativa do ar nas horas mais quentes.

Já no Oeste baiano, cidades como Barreiras, por exemplo, o corredor de umidade vindo da Amazônia favorece temporais isolados, mas intensos, no final das tardes ao longo de toda a quinzena.

No sudoeste, Vitória da Conquista e região mantêm o padrão de manhãs frescas (mínimas de 18°C) e tardes quentes. A partir do dia 25 de fevereiro, a nebulosidade aumenta na região, trazendo chuvas que devem amenizar a secura característica do mês.

Projeção nas principais cidades (21/02 a 06/03)

  • Salvador: chuvas frequentes / Nublado 24°C / 29°C
  • Feira de Santana: sol com pancadas isoladas 21°C / 32°C
  • Barreiras: temporais de final de tarde 22°C / 32°C
  • Juazeiro: calor intenso / pouca chuva 23°C / 35°C
  • V. da Conquista: céu nublado / manhãs frias 17°C / 28°C

Especialistas apontam que, com o enfraquecimento do fenômeno La Niña, outros sistemas de menor escala, como os Vórtices Ciclônicos (VCAN), vão atuar de forma mais errática, provocando mudanças bruscas no tempo em curtos intervalos.

Bahia Chuva Salvador

