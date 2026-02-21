Fim do verão? Chuvas devem seguir na Bahia até o início de março

Siga o A TARDE no Google

Chuva na cidade de Salvador - Foto: Shirley Stolze / Ag. A TARDE

O cenário meteorológico para a Bahia nas próximas duas semanas, até o início de março, exige atenção redobrada dos baianos.

De acordo com dados do INMET e de institutos de monitoramento, a transição de fevereiro para março em 2026 vai ser marcada pela intensificação da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT).

O resultado será volumes significativos de chuva para o Norte e Nordeste do Brasil, atingindo em cheio o território da Bahia.

Previsão para Salvador

Em Salvador, os próximos 14 dias vão ser de tempo instável. Embora o sol apareça entre nuvens, a probabilidade de chuva permanece alta (entre 60% e 90%) em quase todos os dias até o próximo 6 de março.

O período mais crítico está previsto para o final da próxima semana, entre os dias 26 e 28 de fevereiro, quando os acumulados diários podem ultrapassar os 18 mm, elevando o risco de alagamentos em áreas vulneráveis.

As temperaturas na capital variam entre 23°C e 29°C no período.

Interior da Bahia

No interior, a tendência é de calor rigoroso. Em cidades como Juazeiro e Paulo Afonso, as máximas devem se estabilizar nos 35°C, com baixos índices de umidade relativa do ar nas horas mais quentes.

Já no Oeste baiano, cidades como Barreiras, por exemplo, o corredor de umidade vindo da Amazônia favorece temporais isolados, mas intensos, no final das tardes ao longo de toda a quinzena.

No sudoeste, Vitória da Conquista e região mantêm o padrão de manhãs frescas (mínimas de 18°C) e tardes quentes. A partir do dia 25 de fevereiro, a nebulosidade aumenta na região, trazendo chuvas que devem amenizar a secura característica do mês.

Projeção nas principais cidades (21/02 a 06/03)

Salvador: chuvas frequentes / Nublado 24°C / 29°C

Feira de Santana: sol com pancadas isoladas 21°C / 32°C

Barreiras: temporais de final de tarde 22°C / 32°C

Juazeiro: calor intenso / pouca chuva 23°C / 35°C

V. da Conquista: céu nublado / manhãs frias 17°C / 28°C

Especialistas apontam que, com o enfraquecimento do fenômeno La Niña, outros sistemas de menor escala, como os Vórtices Ciclônicos (VCAN), vão atuar de forma mais errática, provocando mudanças bruscas no tempo em curtos intervalos.