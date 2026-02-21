Menu
POLÍTICA
ELEIÇÕES

Tarcísio diz que Flávio Bolsanaro terá plano para o Brasil que esquerda não fez

Governador se encontrará com pré-candidato ao Planalto na próxima semana

Ane Catarine

Por Ane Catarine

21/02/2026 - 18:48 h

Flávio Bolsonaro e Tarcísio de Freitas
Flávio Bolsonaro e Tarcísio de Freitas -

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), afirmou que se reunirá na próxima sexta-feira, 27, com o senador e pré-candidato à Presidência, Flávio Bolsonaro (PL-RJ), para discutir estratégias eleitorais e a elaboração de um “plano para o Brasil” que, segundo ele, ofereça ao país o que a esquerda não conseguiu.

“Vamos discutir estratégia, mas, sobretudo, discutir um plano para o Brasil. O país precisa de convergência, precisa de uma visão de Estado, uma visão de futuro que nos direcione para o aproveitamento dos nossos potenciais”, afirmou neste sábado, 21, durante coletiva de imprensa em São Paulo.

Leia Também:

Flávio Bolsonaro nega atrito e reforça aliança com Tarcísio e Michelle
Lula ignora empate com Flávio e elege Tarcísio como oponente ideal
Tarcísio aposta em dois nomes para vice de Flávio Bolsonaro; veja
Na Papudinha: Tarcísio visita Bolsonaro e bate o martelo sobre eleição

Questionado sobre quem poderia compor como vice na chapa de Flávio, Tarcísio disse não ter informações e reforçou que o encontro terá como foco a discussão de propostas nacionais.

O governador também voltou a se colocar à disposição para “dar palanque” eleitoral ao aliado no estado.

Tags:

eleições Flávio Bolsonaro pl republicanos Tarcísio de Freitas

x