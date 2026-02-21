Tarcísio diz que Flávio Bolsanaro terá plano para o Brasil que esquerda não fez

Flávio Bolsonaro e Tarcísio de Freitas - Foto: Reprodução/ Redes Sociais

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), afirmou que se reunirá na próxima sexta-feira, 27, com o senador e pré-candidato à Presidência, Flávio Bolsonaro (PL-RJ), para discutir estratégias eleitorais e a elaboração de um “plano para o Brasil” que, segundo ele, ofereça ao país o que a esquerda não conseguiu.

“Vamos discutir estratégia, mas, sobretudo, discutir um plano para o Brasil. O país precisa de convergência, precisa de uma visão de Estado, uma visão de futuro que nos direcione para o aproveitamento dos nossos potenciais”, afirmou neste sábado, 21, durante coletiva de imprensa em São Paulo.

Questionado sobre quem poderia compor como vice na chapa de Flávio, Tarcísio disse não ter informações e reforçou que o encontro terá como foco a discussão de propostas nacionais.

O governador também voltou a se colocar à disposição para “dar palanque” eleitoral ao aliado no estado.