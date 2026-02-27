Menu
'DESCASO'

Lula culpa governador de Minas Gerais por mortes causadas pelas chuvas

Ao menos 68 mortes já foram registradas no estado por conta das chuvas nesta semana

Gustavo Nascimento

Por Gustavo Nascimento

27/02/2026 - 17:35 h

Romeu Zema (NOVO), governador de Minas Gerais, recebeu o presidente Lula (PT) em um evento em Belo Horizonte em março de 2025
Romeu Zema (NOVO), governador de Minas Gerais, recebeu o presidente Lula (PT) em um evento em Belo Horizonte em março de 2025

Após as tragédias causadas pelos temporais que atingiram Minas Gerais nesta semana, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) culpou o governador do estado, Romeu Zema (Novo), pela não aplicação dos recursos disponibilizados pelo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) em obras para prevenir os impactos das chuvas.

Lançado em 2023, o Novo PAC foi a principal aposta do Governo Federal para obras de infraestrutura para o país até este ano, com foco em transporte, energia, saneamento e habitação. Ao todo, o programa tem uma previsão de investimentos que superam R$ 1,3 trilhão.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

“Isso é o resultado do descaso histórico que se tem com o povo pobre desse país”, disparou Lula durante a participação na 6ª Conferência Nacional das Cidades, em Brasília (DF).

Jader Filho, ministro das Cidades, afirmou que a União reservou R$ 3,5 bilhões para obras em Minas Gerais, mas o recurso não foi utilizado porque o governo estadual não apresentou projetos.

Agenda de Lula em MG

A tragédia das chuvas em Minas Gerais já causou ao menos 68 mortes até esta sexta-feira, 27.

Diante disso, Lula viajará ao estado neste sábado, 28, quando visitará as cidades de Juiz de Fora e Ubá, duas das mais afetadas pelos temporais que atingiram o estado ao longo da semana.

Ele ainda deve se reunir com lideranças locais dos municípios de Juiz de Fora, Ubá e Matias Barbosa, na prefeitura de Juiz de Fora. O presidente da República será acompanhado pelos ministros das Cidades, Jader Filho, e do Desenvolvimento e Assistência Social, Wellington Dias.

x