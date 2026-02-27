Lula culpa governador de Minas Gerais por mortes causadas pelas chuvas

Romeu Zema (NOVO), governador de Minas Gerais, recebeu o presidente Lula (PT) em um evento em Belo Horizonte em março de 2025 - Foto: Ricardo Stuckert | PR

Após as tragédias causadas pelos temporais que atingiram Minas Gerais nesta semana, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) culpou o governador do estado, Romeu Zema (Novo), pela não aplicação dos recursos disponibilizados pelo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) em obras para prevenir os impactos das chuvas.

Lançado em 2023, o Novo PAC foi a principal aposta do Governo Federal para obras de infraestrutura para o país até este ano, com foco em transporte, energia, saneamento e habitação. Ao todo, o programa tem uma previsão de investimentos que superam R$ 1,3 trilhão.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

“Isso é o resultado do descaso histórico que se tem com o povo pobre desse país”, disparou Lula durante a participação na 6ª Conferência Nacional das Cidades, em Brasília (DF).

Jader Filho, ministro das Cidades, afirmou que a União reservou R$ 3,5 bilhões para obras em Minas Gerais, mas o recurso não foi utilizado porque o governo estadual não apresentou projetos.

Agenda de Lula em MG

A tragédia das chuvas em Minas Gerais já causou ao menos 68 mortes até esta sexta-feira, 27.

Diante disso, Lula viajará ao estado neste sábado, 28, quando visitará as cidades de Juiz de Fora e Ubá, duas das mais afetadas pelos temporais que atingiram o estado ao longo da semana.

Ele ainda deve se reunir com lideranças locais dos municípios de Juiz de Fora, Ubá e Matias Barbosa, na prefeitura de Juiz de Fora. O presidente da República será acompanhado pelos ministros das Cidades, Jader Filho, e do Desenvolvimento e Assistência Social, Wellington Dias.