TEMPORAL

Mãe de Scheila Carvalho sofre prejuízo com enchente em Minas Gerais

A dançarina contou detalhes sobre o ocorrido nas redes sociais

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

26/02/2026 - 21:42 h

A mãe de Scheila mora em Juiz de Fora
Scheila Carvalho usou suas redes sociais para revelar que sua mãe sofreu um prejuízo com as fortes chuvas que atingiram Minas Gerais nesta semana. A dançarina fez um post no Instagram, nesta quinta-feira, 26, e contou que a familiar perdeu a carreta de churros com a qual trabalhava.

Apesar do susto, a famosa garantiu que os familiares estão bem. “Passando aqui pra tranquilizar vocês porque muita gente está me perguntando da minha mãe e dos meus parentes que moram em Juiz de Fora. Estão todos bem sim, graças a Deus. Eles estão em lugares que não foram afetados pela chuva”, disse ela.

“Só minha mãe, tadinha, que a ‘carretinha’ dela de vender churros, que ela vende churros em Matias [Barbosa, município próximo a Juiz de Fora], a ‘carretinha’ está submersa. Mas isso é o de menos. Eu falei para ela: ‘deixa a carretinha lá. Isso é o de menos. O que importa é que a senhora está bem, está aí, em um lugar protegido’”, completou.

Vale lembrar que o estado de Minas Gerais decretou alerta após as chuvas. Segundo informações das autoridades locais, cerca de 3,5 mil pessoas ficaram desabrigadas ou desalojadas com as enchentes.

