Mãe de Scheila Carvalho sofre prejuízo com enchente em Minas Gerais

A mãe de Scheila mora em Juiz de Fora - Foto: Reprodução | Instagram

Scheila Carvalho usou suas redes sociais para revelar que sua mãe sofreu um prejuízo com as fortes chuvas que atingiram Minas Gerais nesta semana. A dançarina fez um post no Instagram, nesta quinta-feira, 26, e contou que a familiar perdeu a carreta de churros com a qual trabalhava.

Apesar do susto, a famosa garantiu que os familiares estão bem. “Passando aqui pra tranquilizar vocês porque muita gente está me perguntando da minha mãe e dos meus parentes que moram em Juiz de Fora. Estão todos bem sim, graças a Deus. Eles estão em lugares que não foram afetados pela chuva”, disse ela.

“Só minha mãe, tadinha, que a ‘carretinha’ dela de vender churros, que ela vende churros em Matias [Barbosa, município próximo a Juiz de Fora], a ‘carretinha’ está submersa. Mas isso é o de menos. Eu falei para ela: ‘deixa a carretinha lá. Isso é o de menos. O que importa é que a senhora está bem, está aí, em um lugar protegido’”, completou.

Vale lembrar que o estado de Minas Gerais decretou alerta após as chuvas. Segundo informações das autoridades locais, cerca de 3,5 mil pessoas ficaram desabrigadas ou desalojadas com as enchentes.