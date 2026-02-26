Processado pela família Gil, padre se defende: “Liberdade religiosa”

O líder religioso deverá pagar uma multa exorbitante - Foto: Reprodução | Instagram

O caso do padre Danilo César e a família Gil ganhou um novo capítulo nesta semana. Acusado de cometer intolerância religiosa e desrespeitar a memória de Preta Gil, que faleceu em julho de 2025, o líder religioso apresentou à Justiça sua defesa formal.

Chefe da Paróquia São José em Campina Grande, na Paraíba, Danilo alegou que suas falas fazem parte de um contexto religioso e foram ditas durante um culto direcionado especificamente à comunidade católica presente naquele espaço.

Segundo informações divulgadas pela colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, o padre alegou no documento que não teve dolo de atingir ou ofender pessoas de outras religiões, pois sua mensagem não era destinada a elas.

Ele também reforça que sua expressão faz parte da liberdade religiosa e acusa terceiros de manipularem o vídeo, recortando e o retirando de contexto, a fim de prejudicar sua imagem nas redes sociais.

Apesar das alegações, a família Gil segue com o processo e pede uma indenização por danos morais de R$ 370 mil. Danilo também foi denunciado por intolerância religiosa e entrou em acordo com o Ministério Público Federal (MPF) para não responder criminalmente.

Relembre o caso

A confusão começou após o padre realizar uma missa no dia 20 de julho, horas depois da morte de Preta Gil. Na cerimônia, que foi transmitida de forma online, ele zombou da religião de matriz africana da cantora, alegando que os orixás não conseguiram curá-la do câncer terminal.

“Deus sabe o que faz. Se for para morrer, vai morrer […] Qual o nome do pai de Preta Gil? Gilberto. [Ele] fez uma oração aos orixás. Cadê esses orixás, que não ressuscitaram Preta Gil? Já enterraram?”, disse ele.

O momento foi registrado em uma live no YouTube, no canal da paróquia a qual ele congrega, na Paraíba. Indignados internautas passaram a viralizar o vídeo da declaração, que foi retirado do ar horas depois.