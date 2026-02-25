Esposa de Neymar revela detalhes da mansão de R$ 50 milhões do casal

Siga o A TARDE no Google

Esposa de Neymar revela detalhes da mansão

Bruna Biancardi, esposa de Neymar, surpreendeu os internautas ao mostrar detalhes da mansão onde vive com o atleta, no Morro de Santa Terezinha, em Santos (SP).

Em um vlog publicado em seu canal no YouTube, com cerca de 16 minutos de duração, Bruna compartilhou momentos da rotina da família durante o mês de fevereiro.

O casal, que tem duas filhas, Mavie, de 2 anos, e Mel, de 7 meses, mostrou como a residência integra a vida familiar, momentos de lazer e compromissos profissionais.

Detalhes da mansão

Construída em 1990, a residência possui entre 2.500 e 3.000 metros quadrados. O imóvel conta com três andares, além de subsolo e terraço, e cerca de 10 quartos, todos com suíte.

A área externa inclui piscina e uma garagem adaptada como espaço de recreação, onde as crianças brincam com carrinhos e réplicas de veículos, como uma Kombi. A casa também é equipada com câmeras de segurança, que, segundo Bruna, são monitoradas frequentemente por Neymar.

Além de espaço de lazer, a mansão funciona como cenário para gravações de conteúdos e "publis" da influenciadora. No local, ela também realiza procedimentos estéticos, como estímulo de colágeno.

O imóvel ainda é utilizado para recepções e eventos intimistas, como festas de aniversário surpresa e jantares com serviços de entrega, incluindo pizza e comida japonesa. No vídeo, Bruna descreve o cotidiano na residência como um “caos”, refletindo a movimentação constante de funcionários, familiares e crianças.

Veja fotos da mansão:

