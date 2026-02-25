Menu
ENTRETENIMENTO
GOLPE

Viih Tube cai em golpe e perde valor exorbitante: “Extremamente burra”

A influenciadora desabafou sobre o ocorrido nas redes sociais

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

25/02/2026 - 15:29 h

A famosa contou detalhes do golpe
Viih Tube usou seu perfil do Instagram para revelar que foi vítima de um golpe financeiro nesta quarta-feira, 25. A influenciadora digital contou que tentou vender um sofá para os golpistas em um site, mas acabou ficando com um prejuízo de R$ 6.800.

“Estou me sentindo extremamente burra. Chorei de raiva, mas, graças a Deus, já foi. Acabei de sofrer um golpe. Não vou dizer que foi do Mercado Livre, não foi com eles o problema, se passaram por eles”, disparou.

Em seu relato, Viih afirmou que anunciou o item em um site próprio para vendas, onde acreditava ser confiável. Entretanto, os administradores do site solicitaram o pagamento de uma taxa de venda, que custava R$ 600.

“Paguei uma taxa e depois eles pedem para pagar outra taxa. Eles explicam o porquê da outra taxa. Tudo é muito bem explicado, o e-mail vem todo bonitinho, o WhatsApp é todo bonitinho e com as fotinhos. Tudo perfeito”, disse ela.

A ex-BBB também explicou que foi cobrado o valor integral do produto, com a promessa de que seria devolvido após a venda. “Paguei a outra taxa e eles falam que vão liberar o valor [do produto] na sua conta. Obviamente que não liberou. O meu banco me chamou e aí eu estranhei”, contou.

“Queria muito contatar [a empresa] para falar como foi o golpe e evitar que aconteça com mais pessoas. Mas, gente, que golpe bem feito. Bato palma para o fraudador”, completou ela, visivelmente indignada com o ocorrido.

