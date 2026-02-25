Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BAHIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

MÁGOA

Do amor ao ódio: relembre romance de Scheila Carvalho e Compadre Washington

Romance teve início em 1997, época em que Scheila entrou na banda É o Tchan

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

25/02/2026 - 12:12 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Romance teve início em 1997, época em que Scheila entrou na banda É o Tchan
Romance teve início em 1997, época em que Scheila entrou na banda É o Tchan -

O mundo dos famosos tem diversos casos de celebridades que o público não imagina que já formaram um casal. Um dos casos mais emblemáticos é o de Scheila Carvalho e Compadre Washington — que apesar de já terem dividido a escova de dentes, hoje têm uma relação totalmente estremecida.

Leia Também:

É O Tchan e mais: verão em Salvador terá mais de 30 festas gratuitas
É O Tchan! rebate críticas sobre show no São João: "Tem que ver"
Ex-É o Tchan grava famosa série nos EUA

O romance

Tudo sobre Bahia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

A história entre Sheila Carvalho e Washington começou em 1997, época em que ela entrou na banda É o Tchan para substituir Débora Brasil, no posto de Morena do Tchan. A mineira, radicada na Bahia, venceu o concurso exibido no ‘Domingão do Faustão’, tendo como concorrentes Rosiane Pinheiro e Viviane Araújo.

Pouco tempo depois, Sheila engatou um romance com Washington, que era um dos vocalistas, junto com Beto Jamaica. O envolvimento nunca foi assumido publicamente na época e chegou a durar 4 anos.

O término polêmico aconteceu em 2002 e os dois cortaram relações de vez.

O assunto chegou a repercutir em 2014, após Compadre dar uma entrevista. “Peguei a Scheila Carvalho por quatro anos. E, agora, ela fica dizendo que fui uma coisa ruim na vida dela. Se fosse bom, então, ela ficava dez”, disse o cantor ao jornal Extra depois da dançarina contar ter vivido um relacionamento abusivo.

SALVADOR Ressaca de Carnaval da Saúde teve distribuição de bacalhau para a comunidade. arrecadação de alimentos para o NACCI, fanfarras e shows gratuitos com Compadre Washington e outros artistas. Na foto: Compadre Washington no Bacalhao do Compadre. Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE Data: 22/02/2024
SALVADOR Ressaca de Carnaval da Saúde teve distribuição de bacalhau para a comunidade. arrecadação de alimentos para o NACCI, fanfarras e shows gratuitos com Compadre Washington e outros artistas. Na foto: Compadre Washington no Bacalhao do Compadre. Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE Data: 22/02/2024 | Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

Mágoa

Em 2024, durante entrevista para o Universo Axé, da TV Aratu, 10 anos depois da separação, Washington confessou que guarda mágoa da ex-namorada.

“Não sei por que ela não assume que tivemos um romance, não sei se ela tem vergonha ou porque quando a gente terminou, brigou mesmo”, disparou.

"Não falo com ela, detesto ela, não gosto dessa mulher. Isso tudo porque teve um lance que quando terminamos, ela deixou de falar com minha filha, que adorava ela", continuou.

Não falo com ela, detesto ela, não gosto dessa mulher
Compadre Washington - cantor

Além disso, Compadre Washington disse que Scheila se afastou da herdeira e não a procurou mais.

“Minha família deu atenção à ela quando veio para Salvador e ela fez isso com minha filha. Essa foi minha mágoa maior. A gente terminou e ela esqueceu da minha filha, não falava com ela. Mexeu com a minha família, vai tomar pau”, declarou.

Atualmente, Scheila é casada com o cantor Tony Salles, com quem tem uma filha de 15 anos. Inclusive, o relacionamento deles começou pouco tempo depois do fim do envolvimento da dançarina com Compadre. Em 2007, eles se casaram oficialmente e estão juntos desde então.

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por Scheila Carvalho (@scheilacarvalhooficial)

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Compadre Washington É o Tchan Scheila Carvalho tony salles

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Romance teve início em 1997, época em que Scheila entrou na banda É o Tchan
Play

Furto de bandeira expõe tensão entre Israel e Palestina em praia da Bahia

Romance teve início em 1997, época em que Scheila entrou na banda É o Tchan
Play

Chuva intensa alaga bairros e deixa moradores ilhados em Araci

Romance teve início em 1997, época em que Scheila entrou na banda É o Tchan
Play

Vídeo: gerente financeiro de facção é preso na Ilha de Itaparica

Romance teve início em 1997, época em que Scheila entrou na banda É o Tchan
Play

Vídeo mostra briga entre motorista de ônibus e ciclista na Bahia

x