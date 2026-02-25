Do amor ao ódio: relembre romance de Scheila Carvalho e Compadre Washington

Romance teve início em 1997, época em que Scheila entrou na banda É o Tchan - Foto: Divulgação

O mundo dos famosos tem diversos casos de celebridades que o público não imagina que já formaram um casal. Um dos casos mais emblemáticos é o de Scheila Carvalho e Compadre Washington — que apesar de já terem dividido a escova de dentes, hoje têm uma relação totalmente estremecida.

O romance

A história entre Sheila Carvalho e Washington começou em 1997, época em que ela entrou na banda É o Tchan para substituir Débora Brasil, no posto de Morena do Tchan. A mineira, radicada na Bahia, venceu o concurso exibido no ‘Domingão do Faustão’, tendo como concorrentes Rosiane Pinheiro e Viviane Araújo.

Pouco tempo depois, Sheila engatou um romance com Washington, que era um dos vocalistas, junto com Beto Jamaica. O envolvimento nunca foi assumido publicamente na época e chegou a durar 4 anos.

O término polêmico aconteceu em 2002 e os dois cortaram relações de vez.

O assunto chegou a repercutir em 2014, após Compadre dar uma entrevista. “Peguei a Scheila Carvalho por quatro anos. E, agora, ela fica dizendo que fui uma coisa ruim na vida dela. Se fosse bom, então, ela ficava dez”, disse o cantor ao jornal Extra depois da dançarina contar ter vivido um relacionamento abusivo.

Mágoa

Em 2024, durante entrevista para o Universo Axé, da TV Aratu, 10 anos depois da separação, Washington confessou que guarda mágoa da ex-namorada.

“Não sei por que ela não assume que tivemos um romance, não sei se ela tem vergonha ou porque quando a gente terminou, brigou mesmo”, disparou.

"Não falo com ela, detesto ela, não gosto dessa mulher. Isso tudo porque teve um lance que quando terminamos, ela deixou de falar com minha filha, que adorava ela", continuou.

Além disso, Compadre Washington disse que Scheila se afastou da herdeira e não a procurou mais.

“Minha família deu atenção à ela quando veio para Salvador e ela fez isso com minha filha. Essa foi minha mágoa maior. A gente terminou e ela esqueceu da minha filha, não falava com ela. Mexeu com a minha família, vai tomar pau”, declarou.

Atualmente, Scheila é casada com o cantor Tony Salles, com quem tem uma filha de 15 anos. Inclusive, o relacionamento deles começou pouco tempo depois do fim do envolvimento da dançarina com Compadre. Em 2007, eles se casaram oficialmente e estão juntos desde então.