ENTRETENIMENTO
CONTOU TUDO!

Ivete Sangalo abre o jogo e revela ‘segredo’ do seu emagrecimento

A cantora falou abertamente sobre sua dieta atual

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

25/02/2026 - 12:43 h

A artista mudou seu hábitos alimentares
Ivete Sangalo deu um fim na curiosidade dos fãs e revelou o segredo de seu emagrecimento. A cantora contou que passou a fazer uma dieta mais equilibrada nos últimos meses, retirando alguns alimentos inflamatórios e consequentemente perdeu peso.

“Muita gente perguntando se mudei a minha alimentação. Mudei já faz um tempo. Sempre tive uma alimentação equilibrada e muito saudável. Sou uma pessoa que preza pela saúde”, disse ela, em entrevista à Quem.

A artista baiana explicou que a principal mudança aconteceu após ela tirar o glúten e lactose de sua rotina. “Já fazia ingestão de muitas proteínas, verduras, grãos e tal. Mas tem uma coisa que, depois que tirei, a minha condição de energia vital mudou, que é o glúten”, afirmou.

“O glúten é um inflamador e isso ficou muito evidente para mim. Tirei também a lactose. Isso melhorou 100% a minha performance. Isso é uma coisa que está comprovada, que o glúten traz inflamação intestinal. Isso facilitou muito a minha digestão e me deu um conforto gastrointestinal”, completou.

Por fim, a famosa garantiu que a mudança não foi focada em emagrecimento, mas sim em mais qualidade de vida e saúde. “Tinha um refluxo muito forte e melhorou bastante. Senti uma diferença no meu conforto diário e vem a consequência no peso”, concluiu.

x