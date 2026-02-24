Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ENTRETENIMENTO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ATO NOBRE

Ator usa fortuna para pagar dívidas médicas de desconhecidos

O artista contou detalhes sobre a iniciativa

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

24/02/2026 - 21:30 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
O artista afirmou que é uma das suas práticas favoritas
O artista afirmou que é uma das suas práticas favoritas -

Kunal Nayyar surpreendeu os fãs ao revelar que usa parte de suas fortuna para pagar dívidas médicas de desconhecidos. Famoso por interpretar o astrofísico Raj Koothrappali em ‘The Big Bang Theory’, o ator contou que gosta de realizar o ato solidário constantemente.

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por Kunal Nayyar (@kunalkarmanayyar)

Apesar de ter revelado o fato durante uma entrevista ao iPaper, em dezembro de 2025, a história ganhou força na mídia nesta semana, após viralizar na rede social X, o antigo Twitter.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

“O dinheiro me deu mais liberdade, e o maior presente é a capacidade de retribuir, de mudar a vida das pessoas”, disse ele, que também apoia instituições que defendem as causas dos animais.

Leia Também:

Ex-ator da Globo diz receber críticas por ser ecossexual
Gracyanne Barbosa se filia Damares Alves para concorrer às eleições
Mãe de Davi Brito é acusada de homofobia após fala sobre beijo em novela

Em seu relato, o artista explicou que gosta de buscar estas dívidas de forma online durante a noite. “O que eu realmente adoro fazer é entrar no GoFundMe à noite e simplesmente pagar as contas médicas de famílias aleatórias. Esse é o meu lado justiceiro mascarado! Então, não, o dinheiro não me parece um fardo. Parece uma dádiva do universo”, concluiu.

Vale lembrar que Nayyar foi considerado o terceiro ator de TV mais bem pago do mundo em 2015 e 2018, pela revista Forbes. Na época, o artista apresentou ganhos anuais de $20 milhões de dólares e $23,5 milhões de dólares, respectivamente.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

“The Big Bang Theory". ator Kunal Nayyar

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
O artista afirmou que é uma das suas práticas favoritas
Play

Bruna Marquezine chega a Salvador para carnaval com Shawn Mendes

O artista afirmou que é uma das suas práticas favoritas
Play

Claudia Leitte revela tática espiritual para lidar com críticas

O artista afirmou que é uma das suas práticas favoritas
Play

Marina Sena se manifesta após Juliano Floss ser confirmado no BBB 26

O artista afirmou que é uma das suas práticas favoritas
Play

Bruna Marquezine e Shawn Mendes dão beijão no Ano Novo; vídeo

x