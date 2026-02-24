ATO NOBRE
Ator usa fortuna para pagar dívidas médicas de desconhecidos
O artista contou detalhes sobre a iniciativa
Por Franciely Gomes
Siga o A TARDE no Google
Kunal Nayyar surpreendeu os fãs ao revelar que usa parte de suas fortuna para pagar dívidas médicas de desconhecidos. Famoso por interpretar o astrofísico Raj Koothrappali em ‘The Big Bang Theory’, o ator contou que gosta de realizar o ato solidário constantemente.
Apesar de ter revelado o fato durante uma entrevista ao iPaper, em dezembro de 2025, a história ganhou força na mídia nesta semana, após viralizar na rede social X, o antigo Twitter.
“O dinheiro me deu mais liberdade, e o maior presente é a capacidade de retribuir, de mudar a vida das pessoas”, disse ele, que também apoia instituições que defendem as causas dos animais.
Leia Também:
Em seu relato, o artista explicou que gosta de buscar estas dívidas de forma online durante a noite. “O que eu realmente adoro fazer é entrar no GoFundMe à noite e simplesmente pagar as contas médicas de famílias aleatórias. Esse é o meu lado justiceiro mascarado! Então, não, o dinheiro não me parece um fardo. Parece uma dádiva do universo”, concluiu.
Vale lembrar que Nayyar foi considerado o terceiro ator de TV mais bem pago do mundo em 2015 e 2018, pela revista Forbes. Na época, o artista apresentou ganhos anuais de $20 milhões de dólares e $23,5 milhões de dólares, respectivamente.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes