Ex-ator da Globo diz receber críticas por ser ecossexual

O artista voltou a falar sobre o tema polêmico - Foto: Reprodução | Instagram

Sergio Marone deu o que falar nas redes sociais nesta semana. Assumidamente ecossexual, o ex-ator da Globo rebateu as críticas que vem recebendo do público, desde que assumiu publicamente sua sexualidade.

“Não é rótulo, é consciência. É entender que somos natureza. É ter prazer em um banho de mar, numa cachoeira, numa brisa no rosto. Isso impacta escolhas práticas: menos excesso, mais intenção”, disse ele, em entrevista à jornalista Lu Lacerda.

O artista, que ficou conhecido ao participar de novelas como ‘Caras & Bocas’ e ‘Morde & Assopra’, ainda reforçou que amar a natureza é amar a si mesmo. “Ter responsabilidade ambiental é um gesto de amor próprio. Não é o planeta que precisa ser salvo — é o nosso futuro nele”, disparou.

Mas o que é ser ecossexual?

De acordo com o próprio Sergio, a ecossexualidade é uma forma diferente de vivenciar afeto, prazer e conexão a partir da relação direta com a natureza. Ser ecossexual é uma forma de compreender o planeta como algo vivo, que deve ser cuidado e respeitado.

Adeptos da sexualidade alegam que sentem intimidade ao se conectarem com elementos naturais e não possuem atração física por plantas ou paisagens, mas sim uma vivência sensorial, afetiva e consciente com o ambiente ao redor.