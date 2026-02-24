POLÊMICA
Mãe de Davi Brito é acusada de homofobia após fala sobre beijo em novela
Postagem era uma cena entre as personagens Lorena e Juquinha, da TV Globo
A mãe do ex-BBB Davi Brito, Elisangela Brito, virou alvo de polêmica nas redes sociais após comentar uma publicação da TV Globo sobre a novela Três Graças. A postagem era uma cena de beijo entre as personagens Lorena (Alanis Guillen) e Juquinha (Gabriela Medvedovski).
Na declaração, Elisangela utilizou a religiosidade para demonstrar desaprovação ao romance da trama. “Jesus deixou uma ordem, mas o ser humano tá desobedecendo. Cada um dará conta de si”, escreveu.
O comentário logo repercutiu e foi interpretado por internautas como homofóbico. “Tá escrito isso onde? Fala na Bíblia que foi interpretada por homens?”, questionou um usuário. Outro mencionou o ex-BBB: “Se o próprio filho é um homofóbico, quem dirá a mãe”.
Um terceiro internauta mencionou a traição do personagem Ferrete, ao comentar: "Ela poderia ter falado isso para o Ferrete e a Arminda, que realmente são contra tudo que os crentes acreditam, família, amor, lealdade, mas não”.
Até o momento, a mãe do influenciador baiano não se pronunciou sobre as acusações.
Elisângela Brito, mãe de Davi, campeão do BBB24, publica comentário de teor homofóbico em postagem sobre casal lésbico da novela “Três Graças”.— poponze (@poponze) February 24, 2026
“Jesus deixou uma ordem, mas o ser humano está desobedecendo. Cada um dará conta de si.” pic.twitter.com/KF66pJ8H44
