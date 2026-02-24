Mãe de Davi Brito é acusada de homofobia após fala sobre beijo em novela

Siga o A TARDE no Google

Mãe de Davi Brito é acusada de homofobia - Foto: Reprodução| Redes sociais| TV Globo

A mãe do ex-BBB Davi Brito, Elisangela Brito, virou alvo de polêmica nas redes sociais após comentar uma publicação da TV Globo sobre a novela Três Graças. A postagem era uma cena de beijo entre as personagens Lorena (Alanis Guillen) e Juquinha (Gabriela Medvedovski).

Na declaração, Elisangela utilizou a religiosidade para demonstrar desaprovação ao romance da trama. “Jesus deixou uma ordem, mas o ser humano tá desobedecendo. Cada um dará conta de si”, escreveu.

O comentário logo repercutiu e foi interpretado por internautas como homofóbico. “Tá escrito isso onde? Fala na Bíblia que foi interpretada por homens?”, questionou um usuário. Outro mencionou o ex-BBB: “Se o próprio filho é um homofóbico, quem dirá a mãe”.

Um terceiro internauta mencionou a traição do personagem Ferrete, ao comentar: "Ela poderia ter falado isso para o Ferrete e a Arminda, que realmente são contra tudo que os crentes acreditam, família, amor, lealdade, mas não”.

Até o momento, a mãe do influenciador baiano não se pronunciou sobre as acusações.