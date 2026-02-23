Menu
REPERCUTIU

Professor de samba de Virginia rompe o silêncio: "Minha parte eu fiz"

Profissional explicou que sua responsabilidade era preparar Virginia tecnicamente para o desfile

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

23/02/2026 - 21:47 h

Profissional explicou que sua responsabilidade era preparar Virginia tecnicamente para o desfile
Profissional explicou que sua responsabilidade era preparar Virginia tecnicamente para o desfile -

O professor de samba de Virginia Fonseca, Carlinhos Salgueiro, rompeu o silêncio sobre a sua atuação no Carnaval de 2026 ao comentar a estreia da influenciadora como rainha de bateria da Grande Rio.

Em entrevista à coluna Fábia Oliveira, do Metrópoles, ele explicou que sua responsabilidade era preparar Virginia tecnicamente para o desfile e entregar o trabalho para o qual foi contratado.

“Minha parte eu fiz. Eu fui contratado para fazer o samba”, afirmou, ressaltando que seu compromisso estava ligado à performance na avenida. “Eu dei o meu melhor.” Segundo Carlinhos, o que foge à preparação não estava sob seu controle. Ele disse ter ficado triste com a reação do público e classificou as vaias como um momento difícil.

Ele seguiu: “Eu fiquei muito triste com as vaias. Eu achei uma falta de respeito com a escola.”

Além disso, o professor agradeceu o apoio recebido da diretoria da agremiação. Ele citou nominalmente o presidente Jayder Soares e a vice-presidente Tatiane Feiticeira, afirmando que ambos deram “todo o apoio” necessário durante o processo.

Fantasia

Carlinhos revelou, ao falar sobre problemas com a fantasia, que chegou a alertar que o costeiro estava pesado. Ele disse que a orientação era que a peça fosse retirada após a colocação completa da roupa, o que não aconteceu como imaginado.

“Quando eu vi o costeiro, eu falei: ‘Está muito pesado, vamos tirar’”, falou. Para ele, o peso poderia comprometer ainda mais alguém que estava desfilando pela primeira vez como rainha.

Apesar da repercussão, Carlinhos elogiou a postura de Virginia e a definiu como “uma pessoa muito guerreira”. Disse também que foi desafiador lidar com a exposição e com o volume de seguidores da influenciadora, mas destacou que a relação entre eles evoluiu ao longo da preparação.

O professor afirmou que ainda não sabe se continuará ao lado de Virginia no próximo Carnaval.

x