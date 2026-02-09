Menu
BABY VINI?

Virginia Fonseca abre o jogo sobre gravidez

A equipe da influenciadora se manifestou sobre a quarta gestação

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

09/02/2026 - 17:19 h | Atualizada em 09/02/2026 - 18:23

A famosa já tem outros 3 filhos
A famosa já tem outros 3 filhos -

Virginia Fonseca se tornou um dos assuntos mais comentados na web após participar do ensaio da escola de samba Grande Rio, neste domingo, 8. Usando uma roupa que cobria sua barriga, a influenciadora foi alvo de boatos sobre uma possível nova gestação.

Vestida de vermelho e com garras nas costas, representando o animal caranguejo, a loira recebeu diversos comentários dos internautas sobre seu corpo. “Virginia cobrindo a barriga com um caranguejo e aparentemente ‘inchada’ de lado… Se ela não estiver grávida, estou doida demais”, disse uma internauta.

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por Virginia (@virginia)

Entretanto, a assessoria da famosa tratou de desmentir os boatos e garantiu que Virginia não está à espera de seu quarto filho, ou filha. “Pode cravar que ela não está grávida”, informou a equipe ao portal Metrópoles.

Leia Também:

Poliana Rocha revela atitude de Leonardo com túmulo do irmão Leandro
Baile da Vogue 2026: Bianca Andrade rouba a cena com tênis no tapete vermelho
Não é o samba! Virginia revela preocupação para estreia no Carnaval

Vale lembrar que a loira está namorando atualmente com o jogador de futebol Vini Jr. Os dois estão juntos há alguns meses e vivem um relacionamento à distância, já que o atleta mora em Madrid, na Espanha, e a influencer em Goiânia, no Brasil.

Ver todas

