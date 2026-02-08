Poliana Rocha revela atitude de Leonardo com túmulo do irmão Leandro

Siga o A TARDE no Google

Leonardo mantém cuidado com túmulo de Leandro, revela Poliana - Foto: Reprodução/Redes sociais

Poliana Rocha voltou a interagir com seus seguidores nas redes sociais e revelou detalhes pessoais que chamaram a atenção do público. Durante uma conversa por meio da caixinha de perguntas do Instagram, neste domingo, 8, a empresária respondeu a questionamentos sobre a família e também comentou um convite recente feito pela TV Globo.

Entre as perguntas enviadas, um internauta quis saber se o cantor Leonardo ainda mantém cuidados com o túmulo do irmão, Leandro, que morreu em 1998 em decorrência de um câncer de pulmão. Poliana esclareceu que o sertanejo segue atento à preservação do local e compartilhou uma imagem do túmulo. Segundo ela, Leonardo contratou uma pessoa responsável pela manutenção contínua.

“Sim, Léo contratou uma pessoa que cuida com carinho do túmulo, deixando sempre impecável! Desde a morte do seu irmão (tem quase 28 anos)”, escreveu.

Poliana revela gesto de Leonardo com túmulo do irmão Leandro | Foto: Reprodução/Redes sociais



Além do assunto familiar, Poliana também falou sobre uma proposta que recebeu recentemente da Globo. Enquanto se arrumava e interagia com os seguidores, ela confirmou que foi convidada para integrar o elenco do BBB 26. O tema surgiu após um admirador perguntar diretamente se a informação era verdadeira.

Ao responder, a empresária confirmou a sondagem e explicou por que optou por não aceitar o desafio de entrar na casa mais vigiada do país.

“Fiquei feliz demais com o convite e agradecida pela confiança, mas, por escolha pessoal, decidi não aceitar”, afirmou a esposa de Leonardo.