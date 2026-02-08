Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ENTRETENIMENTO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

FAMOSOS

Poliana Rocha revela atitude de Leonardo com túmulo do irmão Leandro

Esposa do cantor fala sobre cuidados mantidos há quase 28 anos

Redação

Por Redação

08/02/2026 - 21:29 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Leonardo mantém cuidado com túmulo de Leandro, revela Poliana
Leonardo mantém cuidado com túmulo de Leandro, revela Poliana -

Poliana Rocha voltou a interagir com seus seguidores nas redes sociais e revelou detalhes pessoais que chamaram a atenção do público. Durante uma conversa por meio da caixinha de perguntas do Instagram, neste domingo, 8, a empresária respondeu a questionamentos sobre a família e também comentou um convite recente feito pela TV Globo.

Entre as perguntas enviadas, um internauta quis saber se o cantor Leonardo ainda mantém cuidados com o túmulo do irmão, Leandro, que morreu em 1998 em decorrência de um câncer de pulmão. Poliana esclareceu que o sertanejo segue atento à preservação do local e compartilhou uma imagem do túmulo. Segundo ela, Leonardo contratou uma pessoa responsável pela manutenção contínua.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

“Sim, Léo contratou uma pessoa que cuida com carinho do túmulo, deixando sempre impecável! Desde a morte do seu irmão (tem quase 28 anos)”, escreveu.

Veja:

Poliana revela gesto de Leonardo com túmulo do irmão Leandro
Poliana revela gesto de Leonardo com túmulo do irmão Leandro | Foto: Reprodução/Redes sociais

Leia Também:

Baile da Vogue 2026: Bianca Andrade rouba a cena com tênis no tapete vermelho
Não é o samba! Virginia revela preocupação para estreia no Carnaval
Andressa Urach revela fantasia com 300 mil cristais para o Carnaval


Além do assunto familiar, Poliana também falou sobre uma proposta que recebeu recentemente da Globo. Enquanto se arrumava e interagia com os seguidores, ela confirmou que foi convidada para integrar o elenco do BBB 26. O tema surgiu após um admirador perguntar diretamente se a informação era verdadeira.

Ao responder, a empresária confirmou a sondagem e explicou por que optou por não aceitar o desafio de entrar na casa mais vigiada do país.

“Fiquei feliz demais com o convite e agradecida pela confiança, mas, por escolha pessoal, decidi não aceitar”, afirmou a esposa de Leonardo.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

famosos Leandro Leonardo Poliana Rocha sertanejo

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Leonardo mantém cuidado com túmulo de Leandro, revela Poliana
Play

Claudia Leitte revela tática espiritual para lidar com críticas

Leonardo mantém cuidado com túmulo de Leandro, revela Poliana
Play

Marina Sena se manifesta após Juliano Floss ser confirmado no BBB 26

Leonardo mantém cuidado com túmulo de Leandro, revela Poliana
Play

Bruna Marquezine e Shawn Mendes dão beijão no Ano Novo; vídeo

Leonardo mantém cuidado com túmulo de Leandro, revela Poliana
Play

Filhas de Ivete curtem dia na Fenagro ao lado do pai, Daniel Cady

x