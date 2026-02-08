FAMOSOS
Poliana Rocha revela atitude de Leonardo com túmulo do irmão Leandro
Esposa do cantor fala sobre cuidados mantidos há quase 28 anos
Por Redação
Siga o A TARDE no Google
Poliana Rocha voltou a interagir com seus seguidores nas redes sociais e revelou detalhes pessoais que chamaram a atenção do público. Durante uma conversa por meio da caixinha de perguntas do Instagram, neste domingo, 8, a empresária respondeu a questionamentos sobre a família e também comentou um convite recente feito pela TV Globo.
Entre as perguntas enviadas, um internauta quis saber se o cantor Leonardo ainda mantém cuidados com o túmulo do irmão, Leandro, que morreu em 1998 em decorrência de um câncer de pulmão. Poliana esclareceu que o sertanejo segue atento à preservação do local e compartilhou uma imagem do túmulo. Segundo ela, Leonardo contratou uma pessoa responsável pela manutenção contínua.
“Sim, Léo contratou uma pessoa que cuida com carinho do túmulo, deixando sempre impecável! Desde a morte do seu irmão (tem quase 28 anos)”, escreveu.
Veja:
Leia Também:
Além do assunto familiar, Poliana também falou sobre uma proposta que recebeu recentemente da Globo. Enquanto se arrumava e interagia com os seguidores, ela confirmou que foi convidada para integrar o elenco do BBB 26. O tema surgiu após um admirador perguntar diretamente se a informação era verdadeira.
Ao responder, a empresária confirmou a sondagem e explicou por que optou por não aceitar o desafio de entrar na casa mais vigiada do país.
“Fiquei feliz demais com o convite e agradecida pela confiança, mas, por escolha pessoal, decidi não aceitar”, afirmou a esposa de Leonardo.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes