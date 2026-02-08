Menu
ENTRETENIMENTO
ENTRETENIMENTO

Baile da Vogue 2026: Bianca Andrade rouba a cena com tênis no tapete vermelho

Saiba quem foram as donas da noite no Baile da Vogue

Redação

Por Redação

08/02/2026 - 20:02 h | Atualizada em 08/02/2026 - 20:56

Visual foi assinado pelo estilista Gustavo Silvestre
Visual foi assinado pelo estilista Gustavo Silvestre

O Copacabana Palace foi palco, neste sábado, 7, de uma das edições mais disruptivas do Baile da Vogue. Sob o tema "Carnavália: O Abre-Alas Fashionista da Folia", o evento marcou o início oficial das celebrações carnavalescas de 2026. O grande destaque da noite foi a empresária Bianca Andrade, que quebrou protocolos de gala ao desfilar um look que elevou o lifestyle esportivo ao patamar da alta costura.

Em uma aposta estratégica, Bianca utilizou como base sua nova colaboração com a adidas Originals. O visual, assinado pelo estilista Gustavo Silvestre e com styling de Joana Wood, consistiu em um conjunto telado rosa cravejado de cristais, complementado por um bolero escultural. Nos pés, a influenciadora substituiu o salto alto pelo icônico tênis Superstar, reeditado em tons metálicos.

"O look é uma homenagem aos blocos de rua, que são a alma da nossa festa, mas com o toque de glamour que o baile exige", afirmou a empresária em entrevista durante a passagem pelo tapete vermelho. A beleza, assinada por Will Vieira, acompanhou a estética monocromática rosa com acabamento em brilho metálico.

Imagem ilustrativa da imagem Baile da Vogue 2026: Bianca Andrade rouba a cena com tênis no tapete vermelho
| Foto: Leca Novo | Divulgação

Outros Destaques da Noite

Além de Bianca, a noite contou com produções de alto impacto conceitual:

Sabrina Sato: A apresentadora surgiu com uma estética de "boneca futurista", utilizando aplicações no rosto que simulavam piercings e componentes robóticos.

Malu Borges: Focou no maximalismo capilar, com um coque escultural ornamentado por ondas de strass.

Referências Históricas: Atrizes como Alice Carvalho e Mari Goldfarb optaram por releituras de ícones tradicionais do Carnaval, como o Pierrô e Carmen Miranda.

