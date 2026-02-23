Jatinho de Virginia Fonseca sofre turbulência intensa

Virginia contou detalhes do ocorrido na web - Foto: Reprodução | Instagram

Virginia Fonseca passou por um susto durante o retorno para casa neste domingo, 23. Voltando a Goiânia após passar o período do Carnaval no Rio de Janeiro, onde desfilou como rainha de bateria pela escola de samba Grande Rio, a famosa enfrentou uma turbulência.

De acordo com um relato feito pela própria influenciadora, seu jatinho sofreu tremores intensos durante o voo, assustando ela e os familiares que estavam na aeronave. “Pegamos uma turbulência pesada e minha mãe começou a orar”, escreveu ela.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Apesar do perrengue, a loira voltou às redes sociais para tranquilizar os fãs e alegou que todos pousaram bem na capital do estado do Goiás. “Chegamos, graças a Deus”, disparou a famosa.

Rainha de bateria em 2027

Estreando como rainha de bateria da escola Grande Rio em 2026, Virginia já está com o posto garantido para o próximo ano. A confirmação foi feita pela própria, que recebeu diversas críticas sobre seu samba no pé e desenvoltura durante o desfile na Sapucaí.

“A minha ficha ainda não caiu, tô vivendo o momento, tá sendo muito incrível. Eu acho que [críticas] fazem parte, comentários sempre vão ter e eu respeito a opinião de todo mundo. Com certeza voltarei, 2027 vai ser ainda melhor, se Deus quiser”, disse ela durante uma entrevista.

Quem também confirmou o retorno da loira foi o presidente da Grande Rio, Hélio Ribeiro de Oliveira. Durante uma entrevista, ele informou que a permanência da famosa no cargo está acordada desde a última semana. “Renovada, renovadíssima desde semana passada comigo e com toda a presidência”, disparou.