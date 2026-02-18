MAIS UM ANO?
Virginia abre o jogo sobre retorno como Rainha de Bateria em 2027
A famosa foi duramente criticada em sua estreia no Carnaval de 2026
Por Franciely Gomes
Virginia Fonseca abriu o coração e falou sobre a permanência no título de Rainha de Bateria da escola de samba Grande Rio em 2027. Durante criticada por sua performance durante o desfile da agremiação este ano, a influenciadora garantiu que continuará na escola e se dedicará para ser ainda melhor.
“A minha ficha ainda não caiu, tô vivendo o momento, tá sendo muito incrível. Eu acho que [críticas] fazem parte, comentários sempre vão ter e eu respeito a opinião de todo mundo. Com certeza voltarei, 2027 vai ser ainda melhor, se Deus quiser”, disse ela durante uma entrevista.
Vale lembrar que Virginia passou alguns perrengues durante o desfile e precisou retirar o costeiro que estava usando no meio do percurso, pois o peso estava incomodando. A loira também teve seu tapa sexo descolado no início do desfile.
Confirmação presidente
A confirmação também foi feita pelo presidente da Grande Rio, Hélio Ribeiro de Oliveira. Durante uma entrevista, ele informou que a permanência da famosa no cargo está acordada desde a última semana. “Renovada, renovadíssima desde semana passada comigo e com toda a presidência”, disparou.
Entretanto, apesar do esforço, a Grande Rio recebeu notas baixas e ficou em oitavo lugar na colocação geral das escolas de samba do Rio de Janeiro, ficando de fora do Desfile das Campeãs. Quem conquistou o título esse ano foi a Viradouro, escola a qual a dançarina Lore Improta é musa.
