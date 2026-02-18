Virginia abre o jogo sobre retorno como Rainha de Bateria em 2027

Virginia foi nomeada rainha de bateria da Grande Rio em 2026 - Foto: Reprodução | Instagram

Virginia Fonseca abriu o coração e falou sobre a permanência no título de Rainha de Bateria da escola de samba Grande Rio em 2027. Durante criticada por sua performance durante o desfile da agremiação este ano, a influenciadora garantiu que continuará na escola e se dedicará para ser ainda melhor.

“A minha ficha ainda não caiu, tô vivendo o momento, tá sendo muito incrível. Eu acho que [críticas] fazem parte, comentários sempre vão ter e eu respeito a opinião de todo mundo. Com certeza voltarei, 2027 vai ser ainda melhor, se Deus quiser”, disse ela durante uma entrevista.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Vale lembrar que Virginia passou alguns perrengues durante o desfile e precisou retirar o costeiro que estava usando no meio do percurso, pois o peso estava incomodando. A loira também teve seu tapa sexo descolado no início do desfile.

Confirmação presidente

A confirmação também foi feita pelo presidente da Grande Rio, Hélio Ribeiro de Oliveira. Durante uma entrevista, ele informou que a permanência da famosa no cargo está acordada desde a última semana. “Renovada, renovadíssima desde semana passada comigo e com toda a presidência”, disparou.

Entretanto, apesar do esforço, a Grande Rio recebeu notas baixas e ficou em oitavo lugar na colocação geral das escolas de samba do Rio de Janeiro, ficando de fora do Desfile das Campeãs. Quem conquistou o título esse ano foi a Viradouro, escola a qual a dançarina Lore Improta é musa.