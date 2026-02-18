Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ENTRETENIMENTO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

MAIS UM ANO?

Virginia abre o jogo sobre retorno como Rainha de Bateria em 2027

A famosa foi duramente criticada em sua estreia no Carnaval de 2026

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

18/02/2026 - 20:29 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Virginia foi nomeada rainha de bateria da Grande Rio em 2026
Virginia foi nomeada rainha de bateria da Grande Rio em 2026 -

Virginia Fonseca abriu o coração e falou sobre a permanência no título de Rainha de Bateria da escola de samba Grande Rio em 2027. Durante criticada por sua performance durante o desfile da agremiação este ano, a influenciadora garantiu que continuará na escola e se dedicará para ser ainda melhor.

“A minha ficha ainda não caiu, tô vivendo o momento, tá sendo muito incrível. Eu acho que [críticas] fazem parte, comentários sempre vão ter e eu respeito a opinião de todo mundo. Com certeza voltarei, 2027 vai ser ainda melhor, se Deus quiser”, disse ela durante uma entrevista.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Vale lembrar que Virginia passou alguns perrengues durante o desfile e precisou retirar o costeiro que estava usando no meio do percurso, pois o peso estava incomodando. A loira também teve seu tapa sexo descolado no início do desfile.

Confirmação presidente

A confirmação também foi feita pelo presidente da Grande Rio, Hélio Ribeiro de Oliveira. Durante uma entrevista, ele informou que a permanência da famosa no cargo está acordada desde a última semana. “Renovada, renovadíssima desde semana passada comigo e com toda a presidência”, disparou.

Entretanto, apesar do esforço, a Grande Rio recebeu notas baixas e ficou em oitavo lugar na colocação geral das escolas de samba do Rio de Janeiro, ficando de fora do Desfile das Campeãs. Quem conquistou o título esse ano foi a Viradouro, escola a qual a dançarina Lore Improta é musa.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Grande Rio rainha de bateria vírginia Virginia Fonseca

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Virginia foi nomeada rainha de bateria da Grande Rio em 2026
Play

Bruna Marquezine chega a Salvador para carnaval com Shawn Mendes

Virginia foi nomeada rainha de bateria da Grande Rio em 2026
Play

Claudia Leitte revela tática espiritual para lidar com críticas

Virginia foi nomeada rainha de bateria da Grande Rio em 2026
Play

Marina Sena se manifesta após Juliano Floss ser confirmado no BBB 26

Virginia foi nomeada rainha de bateria da Grande Rio em 2026
Play

Bruna Marquezine e Shawn Mendes dão beijão no Ano Novo; vídeo

x