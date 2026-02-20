Menu
FAMOSOS

Andressa Urach revela cirurgia íntima: "Ser virgem de novo"

Influenciadora se casou oficialmente com o empresário Flávio Giglioli

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

20/02/2026 - 18:52 h

Andressa Urach revela motivo de cirurgia íntima
Andressa Urach revela motivo de cirurgia íntima -

Andressa Urach revelou nas redes sociais que se casou oficialmente com o empresário Flávio Giglioli. Antes de oficializar a união, ela realizou uma cirurgia de harmonização íntima e o motivo surpreendeu os internautas.

Em entrevista à Revista Quem, Urach explicou que a decisão está relacionada à nova fase de sua vida. “Queria ser virgem de novo, começar do zero”, afirmou.

A criadora de conteúdo adulto também declarou que seu trabalho não é motivo de vergonha para o marido e reforçou a lealdade ao companheiro. “Meu passado não importa para ele. O que importa agora é que perdi a virgindade com ele”, disse. “Para mim, é o único homem da minha vida. E vou ser fiel”, completou.

Sobre a carreira, Andressa contou que continuará produzindo conteúdo adulto, mas de forma solo. “É conteúdo adulto, vou continuar. Mas solo. Porque meus fãs gostam de me ver nua me tocando”, declarou.

Casamento mantido em sigilo

Ela, que mantinha um relacionamento há cerca de cinco meses com Flávio Giglioli, oficializou a união às vésperas do início do Carnaval. Segundo a influenciadora, a decisão de manter o casamento em sigilo teve como objetivo preservar a relação.

“Casei há 11 dias e não postei nada. Porque acredito que a nossa felicidade não precisa ser exibida o tempo todo. Aprendi que amor não precisa de plateia. Muitas vezes, quem mostra demais está tentando provar algo que falta dentro de casa”, declarou em vídeo publicado nas redes sociais.

