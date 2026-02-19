DJ abre o coração e desabafa sobre homenagem a Preta Gil no Carnaval

Preta faleceu em julho de 2025 - Foto: Reprodução | Instagram

Ju De Paulla não conseguiu conter a emoção ao homenagear sua amiga, a cantora Preta Gil durante o Carnaval de Salvador este ano. DJ residente no Camarote Expresso, pertencente a família Gil, a moça contou que viveu momentos intensos durante os últimos dias.

“Ainda me recuperando de todas as emoções do Carnaval e com muita gente para agradecer… Mas, antes de tudo, preciso dizer que estar nessa homenagem a ela, em uma festa que ela amava tanto, foi uma prova de fogo. Senti, em tantos momentos, a presença dela ali, o cheiro dela ali e, ao mesmo tempo, tive que lidar com o vazio de não tê-la ali”, escreveu.

“A gente vai tentando tirar de letra, mas, no primeiro dia na avenida, com Ivete passando, a ficha do vazio daquele momento caiu pela primeira vez. Dali em diante, foram mistos de sensações e muita força para segurar até o fim do Carnaval”, completou ela, relembrando da amiga que faleceu em julho de 2025.

A artista ainda confessou que os familiares e amigos de Preta souberam traduzir fielmente sua essência com a homenagem, que foi intitulada como ‘Para Sempre Preta’. “Estava tudo sua cara, do jeito que você faria, mas uma baita sensação de que o homenageado não chegava nunca e não iria chegar mesmo em presença mas sei que em espírito estava”, concluiu.