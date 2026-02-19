Atrizes de novela da Globo engatam romance; veja

Siga o A TARDE no Google

As atrizes compartilharam registros juntas - Foto: Reprodução | Instagram

Samantha Jones e Lorena Lima assumiram publicamente o namoro nesta semana. Conhecidas por interpretar as personagens Ana Clara e Laís no remake da novela ‘Vale Tudo’, da TV Globo, as atrizes estão juntas desde o fim das gravações da trama das 21 horas, que deu lugar a ‘Três Graças’.

Apesar de já trocarem declarações nas redes sociais, as famosas só compartilharam o primeiro registro juntas nos storires na última terça-feira, 17, durante o desfile das escolas de samba na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro.

Samantha e Lorena juntas | Foto: Reprodução | Instagram

“No Rio ou Salvador. Tá do seu ladinho é maior sorte”, escreveu Lorena no comentário de uma publicação. Já Samantha compartilhou um álbum de fotos do Carnaval, em que aparece em uma série de registros com a amada.