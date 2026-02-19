Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ENTRETENIMENTO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

AMOR GLOBAL

Atrizes de novela da Globo engatam romance; veja

As artistas compartilharam registros assumindo o romance

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

19/02/2026 - 21:27 h | Atualizada em 19/02/2026 - 21:40

Siga o A TARDE no Google

Google icon
As atrizes compartilharam registros juntas
As atrizes compartilharam registros juntas -

Samantha Jones e Lorena Lima assumiram publicamente o namoro nesta semana. Conhecidas por interpretar as personagens Ana Clara e Laís no remake da novela ‘Vale Tudo’, da TV Globo, as atrizes estão juntas desde o fim das gravações da trama das 21 horas, que deu lugar a ‘Três Graças’.

Apesar de já trocarem declarações nas redes sociais, as famosas só compartilharam o primeiro registro juntas nos storires na última terça-feira, 17, durante o desfile das escolas de samba na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.
Samantha e Lorena juntas
Samantha e Lorena juntas | Foto: Reprodução | Instagram

“No Rio ou Salvador. Tá do seu ladinho é maior sorte”, escreveu Lorena no comentário de uma publicação. Já Samantha compartilhou um álbum de fotos do Carnaval, em que aparece em uma série de registros com a amada.

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por Samantha Jones (@samanthajonesla)

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
As atrizes compartilharam registros juntas
Play

Bruna Marquezine chega a Salvador para carnaval com Shawn Mendes

As atrizes compartilharam registros juntas
Play

Claudia Leitte revela tática espiritual para lidar com críticas

As atrizes compartilharam registros juntas
Play

Marina Sena se manifesta após Juliano Floss ser confirmado no BBB 26

As atrizes compartilharam registros juntas
Play

Bruna Marquezine e Shawn Mendes dão beijão no Ano Novo; vídeo

x