ENTRETENIMENTO
ENTRETENIMENTO

30 anos e R$ 58 milhões: atriz comemora nova fase em mansão de luxo

Estrela britânica chega aos 30 consolidada em Hollywood

Iarla Queiroz

Por Iarla Queiroz

21/02/2026 - 13:35 h

Sophie Turner celebra três décadas
Sophie Turner celebra três décadas -

A atriz britânica Sophie Turner completa 30 anos neste sábado, 21, marcando uma nova etapa em uma trajetória construída sob os holofotes desde a adolescência.

Reconhecida mundialmente, ela atravessa a terceira década de vida consolidada como nome de peso em Hollywood — e com um patrimônio que acompanha o tamanho da projeção internacional que conquistou.

Mansão milionária na Califórnia

Entre os investimentos mais comentados de sua carreira está a compra de uma propriedade de alto padrão em Encino, bairro nobre de Los Angeles.

Em 2019, logo após o casamento com Joe Jonas, a atriz adquiriu a residência por US$ 14,1 milhões — valor que, à época, correspondia a cerca de R$ 58 milhões.

O imóvel impressiona pelos números: são 10 quartos e 14 banheiros, além de cinema privativo, academia equipada e adega climatizada. Na parte externa, piscina, spa e área gourmet reforçam a proposta de conforto e discrição, características valorizadas por celebridades na região.

De fenômeno mundial à elite do cinema

Sophie iniciou a carreira ainda jovem e ganhou notoriedade internacional ao interpretar Sansa Stark na série Game of Thrones. O sucesso global da produção projetou seu nome para além da televisão e a colocou entre as jovens estrelas mais influentes da indústria.

Com o fim da série, a atriz migrou para o cinema e integrou a franquia X-Men: Dark Phoenix, assumindo o papel de Jean Grey. Paralelamente, passou a estampar campanhas de marcas de luxo, ampliando sua presença no mercado internacional.

x