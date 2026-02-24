Menu
VEM AÍ

Após vender nudes, Gracyanne Barbosa se filia a partido ligado a igreja Universal

A influenciadora está filiada ao Republicanos

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

24/02/2026 - 19:42 h | Atualizada em 25/02/2026 - 13:21

A influenciadora nunca atuaou na política antes
A influenciadora nunca atuaou na política antes

Gracyanne Barbosa está entrando no mundo da política em 2026. A influenciadora assinou sua ficha de filiação ao partido Republicanos, partidoligado à Igreja Universal do Reino de Deus, nesta terça-feira, 24.

A ideia de Gracyanne Barbosa é se candidatar ao cargo de deputada federal nas eleições deste ano, pelo Rio de Janeiro.

Presente em Brasília para formalizar a ação, a ex-BBB revelou o motivo de ter escolhido o Republicanos. “O (Republicanos) está alinhado com as minhas expectativas, valores e princípios”, afirmou ela, em entrevista à jornalistas locais.

Em seu relato, a famosa também contou que esporte será uma das pautas prioritárias em seu mandato, aplicando na política a disciplina e o foco que possui em outras áreas da sua vida.

Partido ligado à igreja

Vale lembrar que o partido Republicanos é ligado à Igreja Universal do Reino de Deus e é presidido pelo deputado federal e bispo evangélico Marcos Pereira.

Dentre os políticos mais famosos ligados à chapa estão a senadora Damares Alves, o ex-vice-presidente Hamilton Mourão e o presidente da Câmara, Hugo Motta.

Conteúdo adulto

Vale lembrar que a influenciadora digital produziu conteúdo adulto para uma plataforma +18 há alguns anos. Na época, a ex-mulher do cantor Belo vendeu vídeos íntimos se masturbando, de forma explícita.

Em entrevista recente, a morena afirmou que produziu as imagens para melhorar sua situação financeira. “Sim [me arrependo]. Eu precisava. A gente teve problema da casa, as contas bloqueadas por causa do Belo”, desabafou ela, em entrevista ao Portal LeoDias.

x