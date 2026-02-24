VEM AÍ
Após vender nudes, Gracyanne Barbosa se filia a partido ligado a igreja Universal
A influenciadora está filiada ao Republicanos
Por Franciely Gomes
Gracyanne Barbosa está entrando no mundo da política em 2026. A influenciadora assinou sua ficha de filiação ao partido Republicanos, partidoligado à Igreja Universal do Reino de Deus, nesta terça-feira, 24.
A ideia de Gracyanne Barbosa é se candidatar ao cargo de deputada federal nas eleições deste ano, pelo Rio de Janeiro.
Presente em Brasília para formalizar a ação, a ex-BBB revelou o motivo de ter escolhido o Republicanos. “O (Republicanos) está alinhado com as minhas expectativas, valores e princípios”, afirmou ela, em entrevista à jornalistas locais.
Em seu relato, a famosa também contou que esporte será uma das pautas prioritárias em seu mandato, aplicando na política a disciplina e o foco que possui em outras áreas da sua vida.
Partido ligado à igreja
Vale lembrar que o partido Republicanos é ligado à Igreja Universal do Reino de Deus e é presidido pelo deputado federal e bispo evangélico Marcos Pereira.
Dentre os políticos mais famosos ligados à chapa estão a senadora Damares Alves, o ex-vice-presidente Hamilton Mourão e o presidente da Câmara, Hugo Motta.
Conteúdo adulto
Vale lembrar que a influenciadora digital produziu conteúdo adulto para uma plataforma +18 há alguns anos. Na época, a ex-mulher do cantor Belo vendeu vídeos íntimos se masturbando, de forma explícita.
Em entrevista recente, a morena afirmou que produziu as imagens para melhorar sua situação financeira. “Sim [me arrependo]. Eu precisava. A gente teve problema da casa, as contas bloqueadas por causa do Belo”, desabafou ela, em entrevista ao Portal LeoDias.
