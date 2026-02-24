Menu
AFRONTE?

Foragido, Oruam ignora Justiça e surge de tornozeleira em novo clipe

O artista lançou uma canção sobre o período em que está fugindo da Justiça

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

24/02/2026 - 21:48 h

O famoso também aparece fumando no clipe
O famoso também aparece fumando no clipe

Oruam se envolveu em uma nova polêmica nesta semana. Foragido da Justiça há mais de 20 dias, o rapper lançou um videoclipe usando a tornozeleira eletrônica, enquanto aparece confinado em um quarto.

Nas imagens, que foram publicadas em seu canal do Youtube, o artista surge rodeado de caixas de som, enquanto fuma um baseado e canta seu novo hit, chamado “Freestyle de um Foragido”. O vídeo já conta com quase 500 mil visualizações e 45 mil curtidas.

A música fala sobre suas vivências recentes e a perseguição dos policiais contra ele. “Acho que o culpado sou eu. Esperar algo em troca de alguém que só quer me matar. Acho que eu estou lutando a guerra do meu pai. Acho que estou pagando um pecado que nem é meu”, diz ele em um dos trechos.

Problemas psiquiátricos

O que chama atenção é que o clipe foi lançado na segunda-feira, 23, um dia antes da defesa de Oruam apresentar um atestado médico ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, informando que ele está lutando contra problemas psiquiátricos.

No documento, divulgado pelo Extra, os advogados alegam que o artista “encontra-se em acompanhamento psiquiátrico, apresentando quadro clínico compatível com Transtorno de Ansiedade associado a Transtorno Depressivo Moderado”.

