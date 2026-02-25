Menu
ABUSO

Ex-atriz da Globo revela que foi forçada a casar com abusador

A artista contou que acabou engravidando do abusar

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

25/02/2026 - 17:00 h

A atriz relembrou o episódio de sua adolescência
A atriz relembrou o episódio de sua adolescência

Nana Gouvea abriu o coração e revelou que foi abusada pelo pai de suas duas filhas. A ex-atriz da Globo contou que foi obrigada a se casar com o agressor quando tinha apenas 16 anos de idade, logo depois de gerar a primeira herdeira.

“A maioria das meninas não entende o que está acontecendo, como eu não entendia, e não tem força para fugir do cativeiro. Triste como, décadas depois, tudo está igual”, disse ela, citando o caso de uma garota de 12 anos que foi abusada por um homem mais velho.

Em seu relato, a artista revelou que foi agredida pelo pai e obrigada a se casar após descobrir a gestação. “Eu nunca quis me casar. Eu queria meu bebê, eu não queria me casar. Mas meu pai disse que 'era o jeito'. Eu tinha 16 anos!”, disparou.

Agressões constantes

A atriz também contou que se separou do ex dois anos depois do matrimônio, aos 19 anos de idade, após ser agredida e traída durante a relação abusiva. Nana relatou que foi deixada abandonada com a filha, enquanto o criminoso ficava vagando pelas ruas.

Ivete Sangalo é hospitalizada após desmaiar: “Susto grande”
Viih Tube cai em golpe e perde valor exorbitante: “Extremamente burra”
Ivete Sangalo abre o jogo e revela ‘segredo’ do seu emagrecimento

“Meu ex-marido me traía, maltratava e me deixava sozinha, grávida da minha segunda filha e com a primeira ainda bebezinha, sem leite em casa por dias, para viajar com a amante; e, quando voltava, fazia de tudo para me engravidar de novo porque queria 'consertar o casamento com mais filhos'. O que ele queria mesmo era me manter trancada em casa enquanto ele estava na rua se drogando”, afirmou.

“Meu pai disse: 'Volte para o seu marido; na minha família nunca teve mulher divorciada, mulher divorciada só serve para ser mulher da vida'. Fui muito maltratada, até minha mãe me aconselhar a aceitar trabalho no Rio de Janeiro, prometendo que cuidaria das meninas — o que eu não queria, mas fui, porque meu pai não me queria em casa”, concluiu.

x