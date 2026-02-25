Ivete Sangalo é hospitalizada após desmaiar: “Susto grande”

Siga o A TARDE no Google

A arista publicou um vídeo detalhando o ocorrido

Ivete Sangalo passou por um susto nesta quarta-feira, 25. A cantora foi hospitalizada às pressas em Salvador, após desmaiar sozinha em casa, depois de apresentar um quadro de desidratação devido a uma diarreia.

“Estou passando aqui para tranquilizar vocês. Está tudo bem. Tive infecção intestinal bem violenta, uma virose. E, de madrugada, acordei com bastante diarreia. Como estava sozinha, tive uma desidratação, minha pressão baixou e eu caí. Desmaiei e caí”, afirmou.

“Tomei um susto grande, porque eu desmaiei, não vi como era. Foi um negócio bem agudo, uma virose, mas como falei a vocês, tô bem assistida aqui”, completou ela, revelando que foi diagnosticada com infecção intestinal grave.

A artista ainda contou que cortou o supercílio depois da queda e aproveitou para agradecer as mensagens de carinho dos fãs. “Já estou aqui no hospital, bem assistida, graças a Deus. Obrigada pelas orações, pelo carinho, tá? Um beijo”, disparou.