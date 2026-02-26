Menu
ENTRETENIMENTO
FAMOSOS

Além de Ivete Sangalo: outros famosos já sofreram da mesma síndrome

Cantora baiana compartilhou episódio nas redes sociais

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

26/02/2026 - 15:37 h

Cantora baiana sofreu episódio
Ivete Sangalo deu um susto nos fãs na última quarta-feira, 25, ao ser internada após sofrer um mal-estar e desmaiar. A cantora contou que o episódio ocorreu devido a uma síncope vasovagal, síndrome conhecida por causar desmaios.

A condição pode ser provocada por uma reação exagerada do sistema nervoso a gatilhos como ficar muito tempo em pé, calor, dor ou estresse emocional. No entanto, não atingiu somente a cantora baiana.

Além dela, outros artistas já revelaram ter enfrentado a mesma situação. Entre eles estão grandes nomes do entretenimento, como a cantora Giulia Be, a ex-BBB Alane Dias e o jogador de futebol Oscar.

Leia Também:

Esposa de Neymar revela detalhes da mansão de R$ 50 milhões do casal
Ex-atriz da Globo revela que foi forçada a casar com abusador
Ivete Sangalo é hospitalizada após desmaiar: “Susto grande”

Veja quais famosos sofreram da doença:

Ivete Sangalo

A cantora relatou ter sofrido um episódio de síncope vasovagal no dia 25 de fevereiro, o que a levou a uma breve internação para cuidados e exames.

“Estou passando aqui para tranquilizar vocês. Está tudo bem. Tive uma infecção intestinal bem violenta, uma virose. E, de madrugada, acordei com bastante diarreia. Como estava sozinha, tive uma desidratação, minha pressão baixou e eu caí. Desmaiei e caí”, afirmou.

Giulia Be

A artista revelou sofrer de síndrome vasovagal, condição que a fez desmaiar e fraturar o crânio. Apesar do susto, ela ressaltou que a condição é considerada benigna.

“A gente descobriu que tenho algo chamado síndrome vasovagal. O meu corpo às vezes não manda sangue para o cérebro, o que pode causar desmaios e perda de consciência, como aconteceu”, contou após o episódio.

Oscar

O jogador brasileiro foi diagnosticado com síncope vasovagal após passar mal durante treinamentos. A condição é relativamente comum em atletas de alto rendimento, devido a fatores como estresse físico, desidratação e calor.

Alane Dias

A participante do Big Brother Brasil 24 desmaiou durante o confinamento, com o episódio associado à síncope vasovagal.

Lola Young

A cantora britânica desmaiou no palco durante uma apresentação em Nova York. Posteriormente, relatou o incidente aos fãs, explicando que enfrentava uma rotina intensa de shows e dias desgastantes, o que pode ter contribuído para o episódio.

