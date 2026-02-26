Menu
ENTRETENIMENTO
VIRALIZOU

Influenciadora é atacada em posto por causa de roupa; veja vídeo

Vídeo polemizou nas redes sociais

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

26/02/2026 - 17:43 h

Vídeo polemizou nas redes sociais
Vídeo polemizou nas redes sociais

A influenciadora Bella Mantovani desabafou nas redes sociais após afirmar ter sido vítima de ataques enquanto abastecia o carro em um posto de gasolina. O episódio, que aconteceu nesta quarta-feira, 25, viralizou na web.

No vídeo compartilhado, Bella aparece abastecendo o veículo quando uma mulher se aproxima e critica a roupa da influenciadora. “Não tem vergonha na sua cara? Olha o jeito que você está, olha a sua roupa”, disparou.

A influencer estava vestida com short e regata branca no momento da confusão, quando foi acusada de atacar a “família tradicional brasileira”.

Acompanhada de outro influenciador, o passageiro relata que, após encerrar a gravação, a mulher ainda se aproximou do carro e jogou água dentro do automóvel.

Na legenda do vídeo em que expõe o ataque, Bella afirmou que nada justifica ter sido alvo das acusações e destacou que não houve provocação.

“Quando foi que valores familiares passaram a servir como justificativa para esse tipo de comportamento? Não houve provocação. Não houve confronto. Houve uma situação totalmente desnecessária. Isso não é só sobre mim. É sobre o tipo de convivência que estamos aceitando”, escreveu.

Veja vídeo:

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por Millena macedo (@bellamantovani1)

x