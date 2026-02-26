Menu
ENTRETENIMENTO
PLANTA MEDICINAL

Marido de Sasha Meneghel confessa uso de canabidiol

João Lucas também explicou como faz o uso do óleo da erva

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

26/02/2026 - 19:44 h

O jovem contou detalhes do uso do óleo
João Lucas surpreendeu os seguidores ao revelar que faz uso de óleo de canabidiol (CBD). Marido da modelo Sasha Meneghel, o cantor explicou que o produto o ajuda controlar a ansiedade e melhorar o foco nas atividades diárias.

“O que eu vou falar aqui pra vocês é uma coisa muito pessoal, mas que faz sentido pra mim e funciona muito bem, que eu tenho usado pra ajudar no foco, concentração e principalmente no controle da ansiedade, que é o óleo de CBD”, disse ele, através de um post em seu perfil do Instagram.

Leia Também:

Processado pela família Gil, padre se defende: “Liberdade religiosa”
Influenciadora é atacada em posto por causa de roupa; veja vídeo
Além de Ivete Sangalo: outros famosos já sofreram da mesma síndrome

O artista também listou algumas outras propriedades do óleo, que é derivado da planta da maconha. “Sou o maior defensor disso daqui, e da gente como sociedade quebrar de modo geral esse tabu. Isso aqui tem ajudado muitas pessoas de diversos tipos de questões, como por exemplo parkinson, ansiedade, pânico, e substituído vários remédios que são consideravelmente agressivos”, disparou.

“E tem me ajudado muito na minha ansiedade, na minha insônia e na minha falta de concentração. Faço isso com acompanhamento, e é isso”, concluiu ele, que recentemente passou o Carnaval acompanhado da esposa, da atriz Bruna Marquezine e do cantor Shawn Mendes.

x