Marido de Sasha Meneghel confessa uso de canabidiol

O jovem contou detalhes do uso do óleo - Foto: Instagram | Freepik

João Lucas surpreendeu os seguidores ao revelar que faz uso de óleo de canabidiol (CBD). Marido da modelo Sasha Meneghel, o cantor explicou que o produto o ajuda controlar a ansiedade e melhorar o foco nas atividades diárias.

“O que eu vou falar aqui pra vocês é uma coisa muito pessoal, mas que faz sentido pra mim e funciona muito bem, que eu tenho usado pra ajudar no foco, concentração e principalmente no controle da ansiedade, que é o óleo de CBD”, disse ele, através de um post em seu perfil do Instagram.

O artista também listou algumas outras propriedades do óleo, que é derivado da planta da maconha. “Sou o maior defensor disso daqui, e da gente como sociedade quebrar de modo geral esse tabu. Isso aqui tem ajudado muitas pessoas de diversos tipos de questões, como por exemplo parkinson, ansiedade, pânico, e substituído vários remédios que são consideravelmente agressivos”, disparou.

“E tem me ajudado muito na minha ansiedade, na minha insônia e na minha falta de concentração. Faço isso com acompanhamento, e é isso”, concluiu ele, que recentemente passou o Carnaval acompanhado da esposa, da atriz Bruna Marquezine e do cantor Shawn Mendes.