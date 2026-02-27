POLÍTICA
Tragédia em MG: número de mortos sobe e Lula planeja visita
Juiz de Fora, na Zona da Mata, foi uma das cidades mais atingidas
Por Yuri Abreu
O presidente Lula (PT) está planejando uma visita a cidades de Minas Gerais que foram fortemente afetadas pelas chuvas dos últimos dias que levaram 59 pessoas a óbito — desse total, 53 ocorreram em Juiz de Fora e outras seis em Ubá, na Zona da Mata.
A ideia é a de que o petista, segundo Lauro Jardim, do jornal O Globo, e uma comitiva de ministros vá pelo menos a Juiz de Fora, no próximo sábado, 28. A viagem, no entanto, ainda não foi confirmada.
Na última terça-feira, 24, durante passagem em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes, Lula ligou para a prefeita Margarida Salomão (PT) e ofereceu apoio do governo federal, que reconheceu o estado de calamidade no município.
Imagens mostram rastro de destruição
As imagens que chegam de Juiz de Fora, Minas Gerais, revelam a face mais cruel da crise climática: brinquedos e pertences pessoais misturados à lama onde antes existiam dezenas de lares.
No Parque Burnier, voluntários e militares trabalham incansavelmente na tentativa de localizar desaparecidos sob toneladas de terra, em um cenário de luto e solidariedade que marca a maior tragédia recente da Zona da Mata mineira.
