Tragédia em Juiz de Fora: imagens mostram rastro de destruição

Por Rafael Tiago
As imagens que chegam de Juiz de Fora, Minas Gerais, revelam a face mais cruel da crise climática: brinquedos e pertences pessoais misturados à lama onde antes existiam dezenas de lares.
No Parque Burnier, voluntários e militares trabalham incansavelmente na tentativa de localizar desaparecidos sob toneladas de terra, em um cenário de luto e solidariedade que marca a maior tragédia recente da Zona da Mata mineira.
Bombeiros e seu cão procuram vítimas do deslizamento de terra | Equipes de resgate removem destroços em busca de vítimas | Rio transbordou e uma avalanche de lama arrastou casas | Equipes de resgate carregam um cadáver recuperado dos escombros | Esta vista aérea mostra equipes de resgate | Equipes de resgate buscam vítimas em meio aos escombros | Pessoas observam equipes de resgate | Vista aérea da tragégia no Parque Burnier | Equipes de resgate e voluntários procuram vítimas | Bombeiros e moradores buscam vítimas | Diversas pessoas seguem desaparecidas |
Nesta cobertura visual, acompanhe a dimensão dos danos causados pelo acumulado recorde de 584 milímetros de chuva e a agonia de moradores que perderam tudo.
