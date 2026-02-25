Tragédia em Juiz de Fora: imagens mostram rastro de destruição

Siga o A TARDE no Google

As imagens que chegam de Juiz de Fora, Minas Gerais, revelam a face mais cruel da crise climática: brinquedos e pertences pessoais misturados à lama onde antes existiam dezenas de lares.

No Parque Burnier, voluntários e militares trabalham incansavelmente na tentativa de localizar desaparecidos sob toneladas de terra, em um cenário de luto e solidariedade que marca a maior tragédia recente da Zona da Mata mineira.

Bombeiros e seu cão procuram vítimas do deslizamento de terra | Foto: PABLO PORCIUNCULA/AFP

Equipes de resgate removem destroços em busca de vítimas | Foto: PABLO PORCIUNCULA/AFP

Rio transbordou e uma avalanche de lama arrastou casas | Foto: PABLO PORCIUNCULA/AFP

Equipes de resgate carregam um cadáver recuperado dos escombros | Foto: PABLO PORCIUNCULA/AFP

Esta vista aérea mostra equipes de resgate | Foto: PABLO PORCIUNCULA/AFP

Equipes de resgate buscam vítimas em meio aos escombros | Foto: PABLO PORCIUNCULA/AFP

Pessoas observam equipes de resgate | Foto: PABLO PORCIUNCULA/AFP

Vista aérea da tragégia no Parque Burnier | Foto: PABLO PORCIUNCULA/AFP

Equipes de resgate e voluntários procuram vítimas | Foto: PABLO PORCIUNCULA/AFP

Bombeiros e moradores buscam vítimas | Foto: PABLO PORCIUNCULA/AFP

Diversas pessoas seguem desaparecidas | Foto: PABLO PORCIUNCULA/AFP

Nesta cobertura visual, acompanhe a dimensão dos danos causados pelo acumulado recorde de 584 milímetros de chuva e a agonia de moradores que perderam tudo.