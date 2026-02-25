Menu
Vista aérea da tragégia no Parque Burnier, em Juiz de Fora

DESAPARECIDOS NA LAMA

Tragédia em Juiz de Fora: imagens mostram rastro de destruição

Cenário de guerra no Parque Burnier revela a dor de famílias em meio ao fevereiro mais chuvoso da história

Vista aérea da tragégia no Parque Burnier, em Juiz de Fora - Foto PABLO PORCIUNCULA/AFP

Rafael Tiago

Por Rafael Tiago

25/02/2026 - 11:17 h

As imagens que chegam de Juiz de Fora, Minas Gerais, revelam a face mais cruel da crise climática: brinquedos e pertences pessoais misturados à lama onde antes existiam dezenas de lares.

No Parque Burnier, voluntários e militares trabalham incansavelmente na tentativa de localizar desaparecidos sob toneladas de terra, em um cenário de luto e solidariedade que marca a maior tragédia recente da Zona da Mata mineira.

  • Bombeiros e seu cão procuram vítimas do deslizamento de terra
    Bombeiros e seu cão procuram vítimas do deslizamento de terra |
  • Equipes de resgate removem destroços em busca de vítimas
    Equipes de resgate removem destroços em busca de vítimas |
  • Rio transbordou e uma avalanche de lama arrastou casas
    Rio transbordou e uma avalanche de lama arrastou casas |
  • Equipes de resgate carregam um cadáver recuperado dos escombros
    Equipes de resgate carregam um cadáver recuperado dos escombros |
  • Esta vista aérea mostra equipes de resgate
    Esta vista aérea mostra equipes de resgate |
  • Equipes de resgate buscam vítimas em meio aos escombros
    Equipes de resgate buscam vítimas em meio aos escombros |
  • Pessoas observam equipes de resgate
    Pessoas observam equipes de resgate |
  • Vista aérea da tragégia no Parque Burnier
    Vista aérea da tragégia no Parque Burnier |
  • Equipes de resgate e voluntários procuram vítimas
    Equipes de resgate e voluntários procuram vítimas |
  • Bombeiros e moradores buscam vítimas
    Bombeiros e moradores buscam vítimas |
  • Diversas pessoas seguem desaparecidas
    Diversas pessoas seguem desaparecidas |
Bombeiros e seu cão procuram vítimas do deslizamento de terra Equipes de resgate removem destroços em busca de vítimas Rio transbordou e uma avalanche de lama arrastou casas Equipes de resgate carregam um cadáver recuperado dos escombros Esta vista aérea mostra equipes de resgate Equipes de resgate buscam vítimas em meio aos escombros Pessoas observam equipes de resgate Vista aérea da tragégia no Parque Burnier Equipes de resgate e voluntários procuram vítimas Bombeiros e moradores buscam vítimas Diversas pessoas seguem desaparecidas

Nesta cobertura visual, acompanhe a dimensão dos danos causados pelo acumulado recorde de 584 milímetros de chuva e a agonia de moradores que perderam tudo.

Tags:

Chuva MInas Gerais Tragédia

